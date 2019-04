Los palentinos eligen capitales europeas y Sevilla para viajar en Semana Santa Belén Atienza atiende a dos clientes en una agencia de viajes en Palencia. / Antonio Quintero París, Roma y Londres figuran entre los destinos internacionales más solicitados estos días JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 19 abril 2019, 23:03

La Semana Santa es época de recogimiento y austeridad para muchos palentinos, pero otros tantos deciden cambiar de aires durante unos días para alejarse del trabajo y poder disfrutar de unos merecidos días de asueto. Cuando se decantan por esta segunda opción, lo cierto es que los palentinos no tienen un destino fijo para estas fechas. No obstante, según Belén Atienza, de Viajes Barceló, «los viajes a destinos exóticos, como Dubai, empiezan a cobrar importancia y más aún este año, en el que muchas personas hacen coincidir la Semana Santa con la fiesta de Castilla y León y las vacaciones escolares. Hemos gestionado salidas desde Valladolid a Estrasburgo o a Rusia y el público que tiene menos días se decanta por destinos más típicos, como Roma, París, Londres o incluso a Oporto desplazándose en coche hasta la ciudad lusa», señala.

En la misma línea, Román Vegara, de Mil Leguas Viajes, hace hincapié en destinos comoVietnam o Turquía, aunque «los destinos europeos son los que más busca el público». «París es una de las ciudades más visitadas junto con la Costa Azul o Lisboa. El viajero que más días tiene se decanta por destinos como el Caribe», asegura.

Muchos deciden optar por el turismo nacional, y las procesiones de Sevilla suelen ser un destino importante para el viajero palentino y nacional. «Mucha gente disfruta de la Semana Santa en Sevilla, pero los precios desorbitados y la ocupación impiden que muchos clientes puedan pernoctar allí y opten por ciudades más cercanas, como Huelva o Cádiz. La Semana Santa de Málaga es también una de las más solicitadas por nuestros clientes», destaca Belén Atienza. En este sentido, Román Vegara resalta que «el viaje a Sevilla hay que reservarlo con casi medio año de antelación, puesto que es imposible encontrar sitio sobre todo en el centro de la ciudad».

Con la Primavera Árabe y los múltiples atentados vividos en ElCairo, Egipto se convirtió en un destino peligroso para cualquier viajero en los últimos años, pero, en palabras de Atienza, el país de las pirámides «vuelve a ser uno de nuestros destinos estrella de toda la temporada, no solo en esta Semana Santa».

Yla costa española también está entre los lugares de descanso para los palentinos. «Las familias buscan estancias en destinos para relajarse como Benidorm, Salou o Torremolinos, escapando del mal tiempo», apostilla.

El uso de las nuevas tecnologías e internet es más cercano para el público joven, que prefiere hacer sus reservas a través de este medio en vez de consultar en las diferentes agencias. «Nos gustaría que los clientes acudiesen más a nosotros por la proximidad que les ofrecemos, pero también animamos al público a que visite nuestra página si les resulta más cómodo. Saben que si tienen alguna duda o problema, siempre podemos solucionarlo con ellos desde la propia agencia», destaca Atienza.

Para muchas personas, la falta de tiempo impide que puedan escoger destinos lejanos y decidan muchas veces acercarse a Madrid para poder disfrutar de los musicales más destacados. «Tenemos muchos clientes que optan por esta opción. El único problema es que la gente que se decide en el último momento, al no contratar los distintos paquetes con antelación, se quedan con asientos separados y prefieren cambiar de fecha algún fin de semana o algún puente», subraya Atienza.

Román Vegara cree que este año la Semana Santa «ha estado más floja que en años anteriores». «Pensábamos que iba a tener más repercusión, pero la gente lo ha dejado todo para el último momento. Se está incrementando sobre todo la venta anticipada de cara a verano en medias y largas distancias con respecto a otros años», añade.

Los viajes más cercanos a las ciudades de Castilla y León como Zamora, Valladolid o León también suelen estar entre los destinos de los más amantes de las procesiones, aunque la mayoría de los palentinos optan por no pernoctar en ellas. «Como no existen muchas plazas hoteleras, encontrar sitio es difícil si no se ha reservado con bastante antelación. Las procesiones más fuertes desde el miércoles hasta el domingo son las más visitadas por muchos de nuestros clientes», puntualiza Vegara.