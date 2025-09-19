Palencia se promociona en Naturcyl como destino de astroturismo y naturaleza La Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León se celebra hasta el domingo en Segovia

La Diputación de Palencia está presente en la octava edición de la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl 2025, que se celebrará hasta este domingo en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). La feria, que tiene como lema 'Un árbol, mil secretos: viaje al corazón de la naturaleza', es un punto de encuentro fundamental para profesionales y amantes del ecoturismo. Este evento es un punto de referencia en el sector, para los amantes de la Naturaleza.

La participación de la provincia se centra en destacar su potencial como destino de astroturismo, aprovechando la temática principal del evento para promocionar los recursos palentinos de cara al eclipse total de sol que tendrá lugar en agosto de 2026.

Palencia aprovecha además su presencia en Naturcyl para exhibir a visitantes y profesionales un amplio abanico de posibilidades de turismo de naturaleza. La provincia muestra sus recursos en cicloturismo, el Geoparque Las Loras, el Parque Natural de la Montaña Palentina y el Canal de Castilla, destacando sus dos barcos navegables ('Juan de Homar' y el 'Marqués de la Ensenada'). Se promocionan también opciones de turismo en autocaravana, tan en alza en estos tiempos, rutas senderistas y de turismo activo, y una oferta de turismo familiar puesto que Palencia cuenta con el distintivo.

Este evento no solo sirve para dar a conocer los recursos naturales y de ecoturismo de la provincia, sino también para posicionarla como un destino de referencia para el turismo astronómico de cara a los próximos años.

La feria, que acoge a expositores de diferentes países y tiene como invitado nacional a las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, cuenta con un amplio programa de actividades que incluye conferencias, talleres y rutas guiadas.