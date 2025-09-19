El Día de la Provincia difundirá el legado de los romanos en Palencia

Un sentimiento de orgullo para todos los palentinos y un reconocimiento a la labor de los alcaldes que trabajan por sus municipios. Así explicó este ... viernes la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, la celebración del Día de la Provincia, que este año alcalza su cuadragésima edición y que se desarrollará el próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, en Saldaña, bajo el lema 'Palencia, hereditas romana'.

La institución provincial ha decidido mantener el formato de los años anteriores, tras la buena acogida, y que permite disfrutar de una celebración completa. Dos días de festejos, sábado y domingo, y en un enclave que pone el énfasis en un gran recurso turístico de esta provincia, la Palencia Romana, con las villas romanas de la Olmeda y la Tejada, como referentes máximos de la huella que el imperio romano dejó en la provincia y que testimonian la importancia de su legado.

«Queremos poner en valor los vestigios romanos», subrayó Armisén, haciendo referencia a la localidad de Saldaña, como epicentro de los enclaves romanos, dada su proximidad a La Olmeda y por ser la localidad que alberga su Museo. El yacimiento de Pedrosa de la Vega, reconocido a nivel europeo, ha recibido ya más de 35.000 visitantes en lo que va de año, y cerca de 940.000 desde su reapertura.

Por su parte, La Tejada está inmersa en un proyecto de modernización con una inversión de 4,5 millones de euros, que incluye un nuevo edificio que cubrirá la totalidad de los vestigios arqueológicos para garantizar su conservación, así como para potenciar su uso como recurso turístico en pleno Camino de Santiago.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, los diputados de Cultura, Carolina Valbuena, y de Desarrollo Socioeconómico y Turismo, Francisco Pérez, y el alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios, desgranaron un programa diseñado para reunir a los palentinos en una jornada de convivencia, cultura y orgullo provincial. El sábado 27 estará dedicado a un encuentro institucional en la finca La Fábrica de Villaluenga de la Vega, donde los alcaldes de la provincia se reunirán para intercambiar experiencias y recibir un reconocimiento único, especialmente dirigido a las localidades de Pedrosa de la Vega, Saldaña, Quintanilla de la Cueza y Cervatos de la Cueza, por su contribución al legado romano y al desarrollo turístico de Palencia.

Un día después, el domingo 28, Saldaña se convertirá en el epicentro de una celebración popular para todos los públicos. Desde las 11 horas, la localidad vibrará con un desfile de pendones concejiles de la Asociación 'Palencia, Tierra de Pendones', acompañados por los Campaneros Villaltanos, cuyo toque es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y los Dulzaineros de Saldaña Vino Aquilio. La jornada continuará con una muestra de Alimentos de Palencia en la Plaza Vieja, un 'photocall' temático de 'Palencia Romana' y una demostración de elaboración de mosaicos, que acercarán a los visitantes al arte romano.

A las 13.30 horas, el grupo 'El Cruce' amenizará el vermú, mientras que la comida popular (con la alubia como protagonista), a un precio de 5 euros, se servirá en el Parque Javier Cortés a las 14.30 horas. La tarde estará marcada por actividades infantiles con 'Cuenterete' de Kaskabel y Cía, actuaciones musicales de 'Dos Orillas' y un concierto final en la Plaza del Trigo a cargo de 'La Poptelera', que rendirá tributo al pop-rock español de los 80 y 90. Además, el Museo de La Olmeda abrirá sus puertas gratuitamente, mostrando la exposición 'Vitrum: El vidrio en La Olmeda', y en la Plaza del Lino se instalará la 'Pequeferia' con talleres y atracciones para diversión de los más pequeños.

Como en años anteriores, para facilitar el acceso, la Diputación dispondrá de autobuses gratuitos en cinco rutas desde diferentes puntos de la provincia, con regreso a las 20 horas desde Saldaña. La institución hace un llamamiento a todos los vecinos de la provincia y a los palentinos que residen fuera para que se sumen a esta celebración. «El Día de la Provincia es una oportunidad para sentirnos orgullosos de ser palentinos, disfrutar de nuestra historia y compartir momentos de convivencia», concluyó Armisén.