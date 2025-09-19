El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación del Día de la Provincia, con la presidenta de la Diputación, el alcalde de Saldaña y los diputados de Cultura y Turismo, este viernes en el Centro Cultural Provincial. El Norte

El Día de la Provincia difundirá el legado de los romanos en Palencia

Saldaña, como epicentro de los enclaves romanos por la proximidad al importante yacimiento romano de La Olmeda y por albergar su Museo, acogerá los actos el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Palencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:31

Un sentimiento de orgullo para todos los palentinos y un reconocimiento a la labor de los alcaldes que trabajan por sus municipios. Así explicó este ... viernes la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, la celebración del Día de la Provincia, que este año alcalza su cuadragésima edición y que se desarrollará el próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, en Saldaña, bajo el lema 'Palencia, hereditas romana'.

