Del Palencia CF al Mundial de la Kings League

Ni siquiera algo tan arraigado y poderoso como el fútbol escapa a los cambios de época. La irrupción de nuevos formatos, como la Kings League, ... está transformando las reglas del juego y ofreciendo a muchos futbolistas caminos alternativos para crecer y darse a conocer. Es el caso de Héctor Blanco, defensor vigués de 23 años, que tras completar la temporada con el Palencia CF en Tercera RFEF, hizo las maletas para disputar el Mundial de esta competición en París, enrolado en las filas de Ultimate Móstoles. En apenas unas semanas, pasó de los campos modestos de Castilla y León a uno de los mayores escenarios mediáticos del fútbol moderno, en un torneo que mezcla espectáculo, audiencias millonarias y un formato diseñado para las redes sociales, donde se han dejado ver durante los últimos tiempos grandes estrellas como Ronaldinho, Neymar Júnior o Sergio Agüero.

«El verano pasado se abrió el Draft y mis amigos me animaron a presentarme. En ese momento estaba jugando en el Tordesillas, mandé una solicitud con mis datos, una especie de currículum futbolístico y un video. Me cogieron entre los 200 finalistas para hacer las pruebas en Barcelona, fui allí en junio y finalmente me seleccionaron entre los últimos 20 candidatos. Este pasado verano firmo en el Palencia CF y entonces decidí abandonar ese proceso de selección. Durante el año me llamaron varios equipos para ir allí, pero tenía contrato hasta mayo. Una vez terminada la temporada, me llamaron dos equipos para ir a jugar el Mundial y no lo dudé», relata Héctor Blanco.

El salto, que a primera vista parece abismal, resume a la perfección la dualidad del fútbol actual. Por un lado, la lucha silenciosa y constante de quienes compiten en categorías modestas con la ilusión del ascenso; por otro, un fenómeno global que reinventa el deporte con reglas exprés, cartas especiales y presidentes convertidos en influencers. Para jugadores que han crecido en el fútbol tradicional pero aún buscan su sitio, la Kings League representa una oportunidad única, con visibilidad, ritmo competitivo y una plataforma desde la que mostrarse al mundo sin necesidad de vestir una camiseta de Primera División. «La experiencia ha sido una locura. Jugar en París, convivir con tantos compañeros en el hotel y poder jugar en un campo tan bonito. En cuanto al competir es totalmente diferente al jugar en espacios reducidos, menos tiempo y, en mi caso, al ir sin entrenar, pues es muy distinto. Creo que de todos modos me adapté bastante bien», reconoce el defensor vigués.

La experiencia de Héctor Blanco en el Mundial de la Kings League disputado en Francia ha sido fugaz. Apenas tres partidos por parte del defensor vigués antes de que su equipo, el Ultimate Móstoles presidido por el influencer DjMaRiiO, fuese eliminado después de dos derrotas consecutivas en el campeonato. Una de ellas, frente al equipo de Ibai Llanos.

La temporada en Palencia tampoco terminó con buen sabor de boca para Héctor Blanco. El conjunto morado terminó decimocuarto en Tercera RFEF, a 17 puntos de la zona de 'playoff', tras una nefasta segunda vuelta. El defensor vigués reconoce que quedaron muy lejos los objetivos marcados a principio de temporada. «Fue una pena esta temporada pasada en Palencia Había muchas expectativas puestas sobre el equipo y los jugadores que firmamos con el club contábamos con un buen nombre dentro del grupo 8. El objetivo era el ascenso y, si no se podía, disputar mínimo el 'playoff'. Entonces, el balance es malo, visto el resultado, con tantos cambios de entrenadores y sin ninguna regularidad, fue una pena. En lo personal estoy contento con mi temporada porque disputé muchos minutos, aunque es una pena terminar como lo hicimos con el gran equipo que teníamos».

El futuro del joven defensor vigués se divide ahora entre dos aguas muy diferentes. El fútbol tradicional y esta nueva oportunidad en la Kings League. Por el momento, lo único seguro es que no continuará en el Palencia CF. El club anunció la baja del futbolista a través de sus redes sociales hace unas semanas, pese a que el fichaje de Marchena podía abrir las puertas a su continuidad, dado que ambos coincidieron en el Tordesillas. «En principio no voy a continuar la próxima temporada en el club. Es cierto que estaba en duda, aunque la idea era no seguir. Ahora han firmado a Marchena que fue mi entrenador en el Tordesillas, pero en principio no continuaré. Estoy hablando con varios equipos y no descarto seguir jugando a fútbol o incluso hacer las maletas rumbo a la Kings League», adelanta Héctor Blanco.

Desde Palencia, donde la temporada con el club morado transcurrió entre esfuerzos semanales, partidos ajustados y vestuarios humildes, hasta el escaparate de París, donde cada jugada se mide en clics y reacciones, el camino de Héctor Blanco habla del momento de transformación que vive el deporte más popular del planeta. Una revolución que ya no se percibe como una amenaza, sino como una alternativa complementaria. Porque en un fútbol donde conviven tradición y modernidad, talento e impacto mediático, los jugadores también empiezan a moverse entre dos mundos.