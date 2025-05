El Tordesillas se refuerza con un jugador de las 'Kings League' y ex del Pucela

El Atlético Tordesillas continúa soñando y, sobre todo, trabajando para conseguir el ansiado ascenso a Segunda Federación. Por ello, y ante las numerosas bajas ... del cuadro rojiblanco, la entidad ha decidido fichar a Víctor Mongil (Valladolid, 21 de julio de 1992), futbolista con una dilatada experiencia tanto en España como en el extranjero. Se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid, pasando por Atlético de Madrid B, CD Alcoyano, Mérida AD, Pontevedra CF, Atlético Levante llegando a jugar varios partidos en Segunda División y Copa del Rey. Además, también jugó en equipos de Georgia y la India, hasta la temporada 2023/2024.

En la actualidad, el camino del jugador cambió, y decidió pasarse a la Kings League, al equipo de Iker Casillas, 1K, en la liga que se inventó Gerard Piqué. Un hecho que no cambió los planes del equipo de la Villa, ya que ante las numerosas bajas y con fichas disponibles decidió ponerse en contacto con Mongil, que cuenta de esta manera cómo se fraguó su llegada: «Fue de esas casuísticas que a veces aparecen. Me escribieron Óscar Serrano (presidente) y Jorge Calvo 'Marchena' (entrenador) por mi buena relación con ambos. Primeramente dependía de 1K, pero al haber caído eliminado de la competición contra Ultimate Móstoles, y al tener la disponibilidad, obviamente dije que si». De la misma manera explica que: «Se han dado todos los factores positivos para decir que sí, y poder ayudar a un equipo de mi ciudad».

Tras ello, y tras formalizarse su fichaje por el Atlético Tordesillas, Víctor Mongil podría tener sus primeros minutos este sábado, a las 17:00 horas, en el Estadio de Anduva para enfrentarse al CD Mirandés B, en el primer partido de ida de la semifinal. Su experiencia puede ser importante, como él mismo reconoce: «He vivido muchas situaciones en este tipo de fases, jugándome ascensos, títulos de liga y hasta descensos en el play-out. Intentaré aportar mi granito de arena con mi talento individual, ayudando a los compañeros y al Club». Un factor que en estos encuentros pueden antojarse como fundamental y puede ayudar en gran medida.

El de Laguna de Duero palpa en su propias carnes la «ilusión» por el ascenso a 2ªRFEF, que después de tantas temporadas se le sigue resistiendo al conjunto tordesillano: «Es un sueño que cada vez está más cerca de ser una realidad». Además es muy consciente de que todo esto: «Es fruto del trabajo interno, llevan mucho tiempo haciéndolo y esperemos que puedan culminar este gran año consiguiendo el objetivo».

Con todo esto en mente, el defensa no piensa más allá, por el momento su presente está en jugar el play-off: «Me gusta ir día a día. Ni me lo he planteado, ni me lo han planteado. Ellos querían que les echara una mano en esta recta final por las numerosas bajas. Mi objetivo es conseguir ese ascenso por el que tanto están trabajando».