Anduva, el primer paso de la rebelión del Tordesillas

Juan Díez Regidor Viernes, 16 de mayo 2025, 14:08

Se acabaron las lamentaciones. Ya no hay tiempo para más. El chasco de Villaralbo ya es historia, el ascenso directo también, y el play-off ... es el presente. No cabe otra cosa (al menos no debe caber) en la mente rojiblanca, que este sábado (17:00 horas) afronta el primero de sus envites de promoción. Será en Anduva; mejor inicio imposible.

Noticia relacionada El Atlético Tordesillas jugará el 'play-off' de ascenso ante el Mirandés B El Mirandés B es el rival. El mejor equipo de la segunda vuelta (de los mortales, es decir, sin contar a Astorga y Tordesillas) buscará aprovecharse del estado ánimo de los rojiblancos. La derrota ante el Santa Marta se entiende desde las bajas y porque la mente ya tenía que estar puesta en lo que venía y no en milagros inverosímiles. Sin embargo, los grandes escenarios motivan al Tordesillas, a los números hay que remitirse. Esta temporada ganaron en sus dos visitas a la Nueva Balastera y el año pasado, en el play-off anterior, firmaron uno de los mejores partidos de la era Marchena. Su goleada, también en semifinales, también en la ida, al Júpiter Leonés en el Reino de León (0-4). No así en el Helmántico, donde no hubo lugar a la gesta en la final. La mirada está puesta en la convocatoria. El Tordesillas sigue con bajas sensibles. Entre ellas la de José, la de Torres, la de Emi o la de Abel. Al menos no están al 100%, aunque se irán recuperando con el paso de los días (no todos). Por ello el objetivo es que la vuelta llegue viva (con ventaja a ser posible) y que Las Salinas apriete para llevar al equipo a su tercera final nacional. Además, en las ultimas horas se ha sumado un efectivo. El Atlético Tordesillas anunciaba en sus redes sociales la «ayuda» de Víctor Mongil, conocido defensor y ahora integrante en la Kings League. Fichaje con efecto mediático, pero también con necesidad porque los efectivos a día de hoy son justos. Eso sí, se prevé marea rojiblanca desde la grada, esos nunca fallan. Se agarra, entre otras cosas, a los malos números de local del Mirandés B. El filial jabato solo ha ganado 6 de los 18 partidos disputados en casa esta liga. Hay dinámicas que es mejor no romper.

Temas

Tordesillas