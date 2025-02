«Palencia habla en alto para el mundo» en la apertura de la Muestra de Cine

J. Olano Palencia Viernes, 21 de febrero 2025, 21:51 Comenta Compartir

«Palencia habla en alto para el mundo, esta muestra es un diálogo abierto, en la que la parte intergeneracional está muy cuidada, es una muestra inquieta que llega a toda la sociedad, a todas las capas intermedias, es el acontecimiento cultural de mayor peso y calado, que forma parte de vida y de la de esta ciudad», ha subrayado el concejal de Identidad Cultural del Ayuntamiento de Palencia y uno de los fundadores de la Muestra de Cine Internacional, que se ha inaugurado oficialmente en la noche de este viernes con el director David Pérez Sañudo y la proyección de su segundo largometraje 'Los últimos románticos', una adaptación de la novela homónima de Txani Rodríguez, ganadora del Premio Euskadi de Literatura

Una historia de superación, compañerismo y de amor que invita a reflexionar sobre el ser humano y su relación con los demás son los temas que aborda este trabajo de Pérez Sañudo, de 36 años, quien ha estado en la apertura del festival para presentar la cinta y compartir con el público algunos de sus detalles. En un coloquio en el escenario con la presentadora de la gala, la periodista Eva Calleja, el director vasco y afincado en su juventud en Villasana de Mena (Burgos), ha defendido que el cortometraje es el padre del largometraje, «y no al revés», ha dicho el ganador de otro premio Goya en este 2025 con 'Semillas de Kivu'. Esta vez no fue por una de sus películas como sucedió con 'Ane', en 2021, cuando el largometraje se impuso en las categorías de mejor actriz, actriz revelación y guion adaptado. En esta última edición de los Premios Goya, Pérez Sañudo vio cómo 'Semillas de Kivu', el cortometraje, que coproduce junto con otras seis personas, se impuso en la categoría de mejor cortometraje documental. «Mi madre es la que presume de ellos, la que los tiene en casa, y con los que se fotografía el carpintero, electricista o alguna visita cuando van a casa», ha bromeado el director, a la vez que ha reconocido que hasta los 6 años, porque en su pueblo en esa época no había cine, no vio la primera película, que fue 'Parque Jurásico'.

El director, igual que la presentadora y que el concejal de Identidad Cultural, han halagado al público que siempre arropa esta muestra y al que van dirigidas todas las proyecciones tras un intenso trabajo de la organización, que recibió 1.253 y 773 cortos nacionales e internacionales respectivamente para la selección de los títulos a competición. A partir de este viernes se levanta el telón para disfrutar de cine independiente, cortometrajes, propuestas documentales, música en directo, una exposición, charlas y encuentros de debate. Algunas actividades ya han comenzado, ya que este año la muestra se ha ampliado a 18 jornadas (entre el 17 de febrero y el día 6 de marzo).

El festival suma un total de 46 actividades que se repartirán en once espacios de la capital y la provincia como el cine Ortega, la Biblioteca Pública, el Museo de Palencia, el Centro Cultural Provincial, la residencia de San Telmo, el Teatro Principal, el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel, el Auditorio de Guardo, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, el Universonoro o el Centro Penitenciario de La Moraleja. Entre las novedades de esta edición destaca la primera edición del concurso 'Microsaberes' que, en colaboración con Fundos y Canal Saber, exhibirá un total de seis cortos documentales sobre los retos y desafíos que enfrenta Castilla y León. Otra de las novedades tendrá como escenario el cine Ortega, donde se ha celebrado la apertura de la muestra, que acogerá la proyección de una selección de los cortos presentados al concurso nacional dedicado a los jóvenes de los institutos de Palencia.

Para este sábado, el Cine Ortega, sede principal de las proyecciones, acogerá el pase de 38 producciones de 16 países agrupadas en dos secciones, el Concurso Nacional y el Concurso Internacional de Cortometrajes. La apertura de la competición tendrá lugar este sábado a las 12 horas (cine Ortega, donde también se celebra el congreso regional del PSOE con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) con la primera sesión del Concurso Internacional de Cortometrajes, que reunirá las obras 'Monochrome', del guionista y director francés Cédric Prévost; 'Izbor', del realizador macedonio Marko Crnogorski; la producción gala 'Father's Letters', del ruso Aleksey Evstigneev; 'Tingfinder', a cargo del danés Mads Koudal; y 'Rachid', que firma la cineasta belga-marroquí Rachida El Garani.

Ya a las 17 horas (Cine Ortega), la segunda sesión dedicada a los cortometrajes internacionales acercará al público las cintas 'Les chats errants', codirigida por Elisabeth Silveiro y Maëlle Bossi; 'Three sisters', del chipriota Timur Kognov; 'Hrebet (Spine)', un trabjao de la rusa Kristina Panova; 'Grillés', del francés Thomas Scohy; y 'El canon', que dirige el chileno Martín Seeger.

A continuación (19 horas, en el Cine Ortega) será el turno para el primer bloque de cortometrajes nacionales, en el que podrán verse las producciones 'El lado más bestia de la vida', un filme con el que José Antonio Campos retrata cómo la vida puede cambiar en un instante; 'La fuerza', un corto de Cristina Martín Barcelona y María José Martín Barcelona protagonizado por Tristán Ulloa, un profesor que usa 'La guerra de las galaxias' para hablar del bien y del mal; la obra de animación 'El cambio de rueda', de Begoña Arostegui; 'Dimarts', de Almudena Verdés y Begoña Soler; 'Selección natural', el cuarto cortometraje como director y guionista de Joan Álvarez Durán; e 'Insalvable', del Goya al mejor cortometraje de ficción por 'A la cara', Javier Marco.

El cierre de la jornada tendrá también como escenario el Cine Ortega (21.30 horas) con el pase de los cortometrajes españoles 'La niña tatuada', en el que Elisa Lanzas lleva a la gran pantalla la historia de Irene, una niña que sufre el acoso callejero de un desconocido; 'Acción, figuración', de Pablo Cueto; 'Periquitos', que dirige Álex Rey; 'Una cabeza en la pared', en el que Manuel Manrique estruja algunos clichés sobre el mundo del toreo; 'Las cucarachas', ópera prima de la actriz Ainhoa Aldanondo; y 'Coulrofobia', de Santos Paoletti-Boville. El jurado encargado de fallar el palmarés de esta edición está integrado por el actor Juan Díaz, el director José A. Gutiérrez, el guionista César F. Calvillo y el director Javier Polo Brazo

