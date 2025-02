El Palencia CF destituye a Jonathan Prado e incorpora a Paulino como director deportivo

Adrián García González Palencia Lunes, 17 de febrero 2025, 21:45 Comenta Compartir

El Palencia CF ha tomado la decisión de rescindir el contrato del técnico Jonathan Prado. Los malos resultados cosechados en este último tramo de temporada han provocado la decisión de la directiva de buscar un cambio de rumbo. El conjunto palentino encadena cuatro encuentros consecutivos sin ganar y la derrota ante el Atlético Mansillés del pasado sábado ha provocado la decisión del club. El cuadro morado es séptimo, empatado con otros cuatro equipos en esa posición, a cuatro puntos de la zona de 'play-off' ocupada por el Palencia Cristo. El club anunciará durante los próximos días a su nuevo entrenador, que debutará el próximo domingo frente al Mirandés B a las 12 horas en La Balastera.

Jonathan Prado llegaba al Palencia CF este verano con la gran ilusión de conseguir el ascenso a Segunda RFEF. Un proyecto a largo plazo donde el técnico palentino firmaba por dos temporadas. El equipo comenzó muy bien la temporada con dos victorias y un empate, aunque con el paso de las jornadas le ha faltado regularidad para asentarse en la zona alta de la tabla. Finalmente, esta mala racha de resultados ha terminado costándole el puesto a Jonathan tras la derrota en Mansilla de las Mulas.

«El sábado le comunicamos que teníamos que llegar a un acuerdo y siempre hemos mantenido las conversaciones en buena sintonía. Jonathan es un hombre de Palencia, de club y entiende la situación. Todavía tenemos que vernos para hacer las cosas como se debe, pero hay buena sintonía y creo que él comprende la situación», explicó este lunes Sadok Moumni, presidente del Palencia CF.

El máximo dirigente del club de Palencia ha resaltado la gran labor de Jonathan Prado al frente del equipo, aunque reconoce que le ha faltado suerte en los detalles para conseguir mejores resultados. Pese a todo, no se arrepiente de su apuesta por el técnico palentino. «En verano seguiría haciendo el mismo movimiento, no me arrepiento de esa decisión. Jonathan ha trabajado al máximo y estoy seguro de que tendrá una segunda oportunidad en este club. Le ha faltado suerte, la balanza nunca ha ido a su favor en los detalles. El entrenador que venga, tiene una gran ventaja gracias a todo lo que ha construido Jonathan», afirmó.

«Jonathan ha trabajado al máximo y estoy seguro de que tendrá una segunda oportunidad en este club», asegura el presidente

Tras la destitución de Jonathan Prado, el Palencia CF busca nuevo técnico y nuevo mensaje para su plantilla en busca de conseguir el objetivo marcado al inicio de curso, el ascenso a Segunda RFEF. Las opciones de luchar por la primera plaza son complicadas, al situarse a catorce puntos del líder, centrando ahora el foco en conseguir disputar la fase de ascenso. «Mientras haya posibilidades matemáticas de ascenso directo, no podemos desistir. Es cierto que, tras la derrota de este fin de semana, entramos en una situación donde hay que pensar más en 'play-off'. Ser un equipo que entre con otra frescura y dinamismo para poder competir en esa fase de ascenso. Para ello, necesitamos otro discurso y otra energía», señaló el presidente morado.

Los movimientos en la estructura del club tras la destitución de Prado van más allá de un cambio de piezas en el banquillo. El Palencia CF incorpora la figura del director deportivo, cargo que será ocupado por el exjugador Paulino Martínez. «Solamente habíamos tenido la figura del director deportivo el primer año. Vamos a incorporar en esa posición a Paulino Martínez, exjugador del extinto Palencia, para cimentar una estructura más profesionalizada. Confío mucho en él, siempre hemos tenido una gran conexión y confío en su criterio», subrayó Sadok Moumni.

Será el propio Paulino Martínez el encargado de tomar la decisión respecto al nuevo técnico, que se anunciará durante los próximos días. «Buscamos un entrenador con la idea y el concepto de un fútbol súper ofensivo. Vamos a arriesgar porque creemos que tenemos una plantilla para ello. Ser protagonistas de verdad, ir a por los partidos independientemente del rival y jugar como un equipo grande, que creo que es lo que nos ha fallado en muchas ocasiones este año. Jugar con nuestra idea y que los rivales sean quienes se adapten a nosotros», concluyó el presidente del Palencia CF.