Palencia denuncia ante la Junta la gestión de los incendios forestales Decenas de personas se concentraron ante la sede de la institución regional para protestar por la situación vivida este verano en el norte

El Norte Palencia Sábado, 25 de octubre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Bajo el lema 'En defensa de nuestros montes, nuestros pueblos y la gente que los protege', decenas de personas salieron este sábado a la calle y se concentraron ante la Delegación Territorial de la Junta en Palencia, en Casado del Alisal, para denunciar las responsabilidades de la institución regional y de la Diputación de Palencia en la gestión de los incendios forestales que tuvieron lugar en la Montaña Palentina en el mes de agosto.

Organizada esta protesta por Izquierda Unida y Podemos Palencia, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), CC OO y CGT Oficios Varios, junto con distintas asociaciones entre las que se encontraban Ecologistas en Acción Palencia, Mesa Eólica de la Montaña Palentina o Amigos del Patrimonio de Aguilar de Campo (ARCO), se reivindicó la precaria situación del operativo de extinción de incendios de la provincia, la falta de prevención por una política de gestión forestal y territorial inadecuada, a la vez que se puso de relieve toda la situación que se vivió este pasado verano por culpa de los distintos fuegos que castigaron el norte de Palencia.

Algunos de los carteles que se portaron pedían 'Bomberos forestales, públicos y estables' en referencia a los contratos y las condiciones de las patrullas o 'Primero vaciada y después quemada', sobre la España Vaciada y los incendios que la asolaron este verano. Todo ello con imágenes de las llamas de fondo y las voces de protesta que ayer se alzaron al unísono. «Necesitamos asumir de una vez la realidad de la crisis climática, fomentar un uso extensivo del territorio y obligar a los propietarios privados y públicos a realizar una adecuada gestión forestal», señalaron desde Ecologistas en Acción.