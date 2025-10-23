El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona arrasada por las llamas, el pasado mes de agosto en el entorno de Guardo. Jose Carlos Diez

El Estado incluye a ocho municipios de Palencia en las ayudas por los incendios

Cervera de Pisuerga, Fresno del Río, Guardo, Mantinos, Polentinos, La Pernía, Velilla del Río Carrión y Villalba de Guardo figuran en el listado publicado en el BOE

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:53

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto 939/2025, de 21 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los más de cien incendios forestales «en situación operativa 1 ó 2» ocurridos este verano, que han arrasado más de 350.000 hectáreas de superficie, «lo que supone un importante incremento con respecto del año precedente y ha generado un ostensible desastre paisajístico, productivo, ambiental, y social en amplias zonas de España».

Entre la relación de municipios afectados por grandes incendios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2025 y que figuran en el real decreto hay ocho de la provincia de Palencia: Cervera de Pisuerga, Fresno del Río, Guardo, Mantinos, Polentinos, La Pernía, Velilla del Río Carrión y Villalba de Guardo.

Este real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras, en régimen de concesión directa, de acuerdo con lo señalado por el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de dos ayudas de carácter excepcional cuyas finalidades, respectivamente, son compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por los grandes incendios ocurridos en 2025 y complementar una parte adicional del coste de la prima del seguro agrario combinado en las zonas dañadas por dichos incendios a los titulares de cualesquiera pólizas del seguro agrario combinado.

