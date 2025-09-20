Más de 300 personas protestan en Guardo contra la gestión de los incendios forestales

La Plaza del Ayuntamiento de Guardo ha sido este sábado el escenario de una concentración, en la que más de 300 personas denunciaron la gestión ... de la Junta de Castilla y León ante los incendios forestales que arrasaron la Montaña Palentina el pasado mes de agosto. La convocatoria partió de Izquierda Unida Palencia, con el apoyo de varias organizaciones y colectivos, y se celebró bajo el lema 'En defensa de nuestros montes, nuestros pueblos y nuestros bomberos forestales'. Durante el acto se dio lectura a un manifiesto en el que se acusó a la Junta, y en particular a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de «utilizar los montes y al medio rural como rehén en su pugna política con el Gobierno central, dejando que fueran pasto de las llamas para conseguir réditos partidistas». El texto incidió en que «los habitantes de esta comunidad sabemos quién tiene las competencias y a quién hay que reclamar cada cuestión», señalando que la responsabilidad recae en la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, y en el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, de quienes se pidió públicamente la dimisión.

La concentración recordó también la actuación de la Diputación de Palencia, criticando que no fuera hasta finales de mayo cuando se licitara el desarrollo de los Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales en 31 pueblos de la provincia, «a poco más de un mes del inicio de la temporada de incendios». Una medida que los convocantes calificaron de «difícilmente comprensible» después de los devastadores fuegos sufridos en la comunidad en los últimos años.

Entre las reivindicaciones trasladadas a la Junta de Castilla y León se incluyó la creación de un operativo de extinción de incendios forestales con medios y recursos estables, formado por empleados públicos y con reconocimiento institucional; un mayor esfuerzo en prevención y apoyo a pequeños propietarios; y el impulso a la ganadería extensiva y a la gestión sostenible del territorio como herramientas clave frente al abandono rural y la despoblación.

Eduardo Velázquez, responsable de Medio Ambiente de IU Palencia, recalcó que «el hecho de que un 80% de los montes de Castilla y León no tenga un plan de ordenación forestal es responsabilidad directa de la Junta. No se puede seguir culpando a incendiarios o ecologistas mientras no se asumen responsabilidades políticas». Por su parte, David López Carazo, coordinador provincial, insistió en que «no se puede hacer frente a incendios como los vividos este verano con un operativo lastrado por recortes y privatizaciones, dividido entre una parte pública y decenas de empresas privadas que dificultan la coordinación en plena emergencia».

Aunque estaba previsto que vecinos de San Pedro de Cansoles –una de las localidades más afectadas por el fuego– participaran en la lectura del manifiesto, finalmente no acudieron. Aun así, la concentración se desarrolló con una notable asistencia, convertida en un acto de denuncia pública hacia lo que los convocantes consideran un «abandono institucional» de la Montaña Palentina.