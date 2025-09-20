El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la convocatoria de IU, este sábado en Guardo. José Carlos Diez

Más de 300 personas protestan en Guardo contra la gestión de los incendios forestales

Reclaman la creación de un operativo de extinción con medios y recursos estables y el impulso a la ganadería extensiva y a la gestión sostenible

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:05

La Plaza del Ayuntamiento de Guardo ha sido este sábado el escenario de una concentración, en la que más de 300 personas denunciaron la gestión ... de la Junta de Castilla y León ante los incendios forestales que arrasaron la Montaña Palentina el pasado mes de agosto. La convocatoria partió de Izquierda Unida Palencia, con el apoyo de varias organizaciones y colectivos, y se celebró bajo el lema 'En defensa de nuestros montes, nuestros pueblos y nuestros bomberos forestales'. Durante el acto se dio lectura a un manifiesto en el que se acusó a la Junta, y en particular a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de «utilizar los montes y al medio rural como rehén en su pugna política con el Gobierno central, dejando que fueran pasto de las llamas para conseguir réditos partidistas». El texto incidió en que «los habitantes de esta comunidad sabemos quién tiene las competencias y a quién hay que reclamar cada cuestión», señalando que la responsabilidad recae en la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, y en el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, de quienes se pidió públicamente la dimisión.

