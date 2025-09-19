Apoyo institucional para los vecinos de San Pedro de Cansoles La reunión con los vecinos ha servido para coordinar las medidas de apoyo y la reconstrucción

El Norte Palencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, acompañado por el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, se reunió ayer con los vecinos de San Pedro de Cansoles, afectados por los incendios del pasado 16 de agosto.

El encuentro, centrado en escuchar las preocupaciones de los vecinos, tuvo como objetivo coordinar medidas de apoyo y avanzar en la reconstrucción de las zonas devastadas por los fuegos.

Rubio destacó el compromiso de la Junta de Castilla y León con las familias, autónomos, pymes, ganaderos, agricultores, apicultores y entidades locales, subrayando la rápida respuesta del Gobierno autonómico para atender daños personales, materiales, económicos y sociales. Se han puesto en marcha acciones para la recuperación de las áreas afectadas, ofreciendo soluciones efectivas y acompañamiento a la población.

Además, el delegado recordó que el 26 de agosto se solicitó al Ministerio de Hacienda una modificación legislativa para actualizar las ayudas estatales, limitadas a 17.000 euros por vivienda, y la exención fiscal de subvenciones para la reconstrucción de viviendas no habituales.