1,8 millones para reconstruir nueve casas en San Pedro de Cansoles tras los incendios La directora general de Vivienda anuncia ayudas de hasta 203.000 euros por afectado y reclama al Gobierno una revisión de las subvenciones estatales y la exención fiscal para los damnificados

El Norte Palencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:12

La Junta de Castilla y León destinará 1,8 millones de euros para la reconstrucción de nueve viviendas afectadas por los incendios declarados el 16 de agosto en San Pedro de Cansoles, según ha anunciado este jueves la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, durante su visita a la localidad palentina. Acompañada por el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, y el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, Pardo destacó la rapidez y eficacia de la respuesta autonómica, al tiempo que reclamó al Gobierno central una actualización de las ayudas estatales, limitadas a 17.000 euros por vivienda, y la exención fiscal de las subvenciones autonómicas para evitar que los damnificados pierdan parte de las ayudas en impuestos.

Así, Pardo explicó que, «apenas» tres días después del incendio, el 19 de agosto, visitó San Pedro de Cansoles para reunirse con los afectados en el Ayuntamiento, escuchar sus necesidades y comprometer una respuesta inmediata. «Ese día prometimos actuar con celeridad, y hoy podemos decir que hemos cumplido», afirmó.

El 22 de agosto, seis días después del incendio, la Junta dictó una orden de emergencia para la retirada gratuita de escombros, un proceso que está «muy avanzado» y podría concluir este mes, aunque depende de factores como la autorización de los propietarios y la gestión de materiales complejos, como la uralita, que requieren un tratamiento especial. Este esfuerzo busca devolver a la localidad su estado previo al incendio, priorizando la reconstrucción de viviendas y el apoyo al medio rural.

Las nueve familias afectadas en San Pedro de Cansoles (Palencia) recibirán ayudas de hasta 203.000 euros por vivienda en caso de ruina total -185.000 euros para la reconstrucción y 18.000 euros para enseres-, o 193.000 euros en casos de daño parcial.

Estas subvenciones, aprobadas el 11 de septiembre en Consejo de Gobierno, son de carácter directo, con un anticipo del 100 por cien que permite a los afectados iniciar las obras sin endeudarse. Pardo resaltó que las ayudas no distinguen entre primera o segunda residencia ni consideran los ingresos de las familias, subrayando el compromiso de la Junta con la recuperación integral de la zona. «Nuestra voluntad es que estas familias puedan volver a disfrutar de sus hogares y que el pueblo recupere su vitalidad», afirmó. Además, se están tramitando ayudas para edificaciones complementarias, como tenadas o almacenes, aunque la prioridad actual son las viviendas, con el objetivo de que estén reconstruidas para el verano de 2026.

En el conjunto de la región, la Junta comprometió 6,5 millones de euros para atender a 22 familias en 23 localidades afectadas por los incendios. De esta cantidad, 3,5 millones se destinan a la reconstrucción de viviendas y 3 millones a órdenes de emergencia para desescombro. Pardo destacó la simplicidad del proceso de solicitud, que solo requiere el título de propiedad y datos básicos sobre la vivienda, lo que ha permitido agilizar la tramitación.

Pardo aprovechó la ocasión para lanzar una doble reivindicación al Gobierno de España. En primer lugar, criticó la normativa del Ministerio del Interior de 2005, que establece ayudas de solo 17.000 euros por vivienda en casos de catástrofes, una cantidad que calificó de «irrisoria» frente a los 203.000 euros ofrecidos por la Junta. «Con 17.000 euros, una familia no puede ni siquiera contratar los servicios de profesionales para iniciar las obras», señaló, instando al Ministerio a revisar estas cuantías para complementar las ayudas autonómicas.

En segundo lugar, urgió a la ministra de Hacienda a modificar la legislación para eximir de tributación en el IRPF las subvenciones autonómicas, ya que, de no hacerlo, los afectados podrían perder parte de las ayudas en impuestos. «Hemos enviado una carta al Ministerio el 26 de agosto, y esperamos una respuesta positiva que demuestre su voluntad de apoyar a los damnificados», afirmó Pardo, aclarando que esta cuestión escapa al control de la Junta.

La directora general también agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Guardo, destacando el trabajo del alcalde y su concejal de Obras, Carlos Narganes, en la recopilación de datos y la gestión de solicitudes. «Sin su ayuda, no habríamos logrado esta respuesta en tiempo récord», reconoció. Pardo subrayó que el compromiso de la Junta va más allá de la reconstrucción material, buscando reforzar el arraigo de los vecinos y la vitalidad del medio rural, un objetivo compartido con las autoridades locales.

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, acompañado por el concejal de Obras, Carlos Narganes, expresó su agradecimiento a la Junta por su rápida respuesta y sensibilidad hacia los afectados. Blanco destacó el papel del Ayuntamiento como una «oficina de gestión» para facilitar la entrega de datos y agilizar las ayudas, un esfuerzo clave para cumplir con los plazos establecidos. «María Pardo ha tratado cada caso con gran sensibilidad, entendiendo que estas ayudas no solo sirven para recuperar lo perdido, sino para mantener vivo el pueblo», afirmó, según recoge Ical.

El alcalde reconoció la dureza de las pérdidas materiales, personales y sentimentales, especialmente por el valor histórico y emocional de los bienes destruidos, pero enfatizó la voluntad de mantener el arraigo de los vecinos en San Pedro de Cansoles. Blanco anunció que el Ayuntamiento complementará las medidas de la Junta con obras para mejorar infraestructuras preexistentes en mal estado, algunas deterioradas desde hace décadas, con el objetivo de crear un entorno urbano y medioambiental más atractivo. «Queremos que quienes reinviertan en la zona o apuesten por nuevas inversiones encuentren un lugar agradable para hacerlo», señaló. El alcalde se sumó a la petición de Pardo para que el Gobierno central declare la zona como catastrófica y exima de impuestos las ayudas, argumentando que los damnificados no deberían asumir cargas fiscales adicionales tras una tragedia de esta magnitud. «Confiamos en que el Estado tendrá la sensibilidad suficiente para actuar», concluyó.

Por su parte, el delegado territorial, José Antonio Rubio, resaltó el compromiso continuo de la Junta desde el inicio de los incendios, con la «obsesión» del presidente Alfonso Fernández Mañueco de resolver los problemas de forma urgente, eficaz y sencilla. Además de las ayudas a viviendas, Rubio detalló otras medidas ya implementadas: 500 euros para familias desalojadas, 5.500 euros para empresas afectadas por interrupciones en su actividad, y apoyos específicos para ganaderos, agricultores y apicultores, incluyendo la entrega de alimentos a siete ganaderías afectadas. También se han abierto convocatorias para reparar cercados dañados, un problema recurrente entre los ganaderos de la zona.

Rubio destacó la asignación de 125.000 euros a través del programa Renacer para contratar 11 personas en los ocho ayuntamientos afectados de Palencia, lo que permitirá apoyar las labores de restauración y reconstrucción. «La Junta está volcada en devolver la normalidad a estas zonas, coordinando esfuerzos entre consejerías y asumiendo proyectos extraordinarios junto a su trabajo habitual», afirmó. Sin embargo, lamentó la demora del Gobierno central en publicar la declaración de zona catastrófica en el BOE, un trámite pendiente desde hace más de 20 días, y respaldó las reivindicaciones de Pardo y Blanco. «Esperamos que el Estado contemple nuestras peticiones y facilite la recuperación de los afectados», concluyó.