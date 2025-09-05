Avanza la reconstrucción de San Pedro de Cansoles tras el incendio

San Pedro de Cansoles continúa dando pasos hacia su reconstrucción después del devastador incendio que afectó a gran parte del pueblo este verano. Las labores ... de desescombro prosiguen, mientras los vecinos empiezan a gestionar las ayudas para poder recuperar sus viviendas, aunque cabe recordar que ninguna de las tres casas habitadas durante todo el año resultadon afectadas.

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, explicó que este jueves volvió la directora general de Vivienda, María Pardo, para ver los avances en el desescombro y hablar con la gente sobre cómo se van aprobando las distintas ayudas y sobre cómo deben registrar los formularios de petición. Según señaló, el Ayuntamiento está colaborando estrechamente en esta tarea, con el apoyo de Carlos Narganes, que se está encargando de asesorar a los vecinos.

Blanco agradeció también la disposición del delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, y de la presidenta de la Diputación, María Ángeles Armisén, por su implicación desde el primer momento. Subrayó además el trabajo de María José García y José Carlos Narganes, que están elaborando el dossier que servirá a los vecinos para tramitar con mayor agilidad las ayudas.

La directora general de Vivienda ha visitado ya en dos ocasiones la localidad, reuniéndose con los afectados para trasladarles el respaldo de la Junta y concretar los pasos necesarios para la recuperación.

En el terreno, la situación sigue siendo sobrecogedora. El pueblo permanece prácticamente desierto, con calles en las que algunas casas permanecen intactas mientras que otras, en la misma manzana, han quedado completamente destruidas por las llamas y se encuentran en proceso de demolición.

Cabe destacar que, por el momento, San Pedro de Cansoles es un área restringida sólo a sus vecinos y está terminantemente prohibido el acceso sin autorización a la localidad.

Algunos vecinos relatan escenas insólitas: viviendas rodeadas por terrenos calcinados que se han librado del fuego sin apenas daños, y otras que han ardido por completo pese a estar junto a edificios intactos, algo que es visible sobre el terreno.

La mayoría de las viviendas afectadas están siendo demolidas por decisión de sus propietarios, ya que materiales como el adobe han quedado irremediablemente dañados por el calor. No obstante, algunos vecinos han optado por conservar elementos singulares, como piedras talladas, con la idea de integrarlas en sus futuras casas.

Queda mucho por hacer, pero estamos poniendo todo de nuestra parte para recuperar el pueblo cuanto antes y devolver la normalidad a los habitantes y a quienes veranean o descansan aquí, explicaba el alcalde, Juan Jesús Blanco, que confía en que la Junta apruebe las ayudas que quedan en el próximo consejo de Gobierno de la próxima semana.