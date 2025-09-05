El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Máquinas en San Pedro de Cansoles.

Ver 27 fotos
Máquinas en San Pedro de Cansoles. J. C. D.

Avanza la reconstrucción de San Pedro de Cansoles tras el incendio

Continúan las labores de desescombro mientras los vecinos gestionan las ayudas para recuperar sus viviendas

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:27

San Pedro de Cansoles continúa dando pasos hacia su reconstrucción después del devastador incendio que afectó a gran parte del pueblo este verano. Las labores ... de desescombro prosiguen, mientras los vecinos empiezan a gestionar las ayudas para poder recuperar sus viviendas, aunque cabe recordar que ninguna de las tres casas habitadas durante todo el año resultadon afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  3. 3 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  10. 10

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Avanza la reconstrucción de San Pedro de Cansoles tras el incendio