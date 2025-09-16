Las críticas de una vecina de San Pedro de Cansoles al derrumbarse su casa Ana Alejandra Martín Ruiz arremete contra las administraciones tras ver caer la vivienda quemada por el incendio de León que llegó a Guardo

El Norte Palencia Martes, 16 de septiembre 2025, 21:39 Comenta Compartir

«No sabemos por qué nadie dio la orden de proteger San Pedro de Cansoles, por qué no pensaron en nosotros, por qué han dejado arder un pueblo que ni siquiera está rodeado de monte», lamentaba hace menos de un mes Ana Alejandra Martín Ruiz, que llora al ver las fotos de su refugio familiar hecho cenizas. «Ahora ya es tarde, nos han abandonado cuando lo lógico es que hubieran protegido el pueblo», decía.

Ahora ha lanzado en sus redes sociales un mensaje con una enorme carga de ironía. «Hoy se ha derrumbado mi casa y quiero dar las gracias públicamente. Gracias por habernos obligado a abandonar el pueblo. Gracias por desalojarnos 25 horas antes de que se quemaran nuestras casas y por no haber sido capaces de proteger San Pedro. Gracias a quienes tomaron la decisión de dejar arder nuestro entorno, demostrando no tener idea de cómo evitar esta tragedia. Gracias a todos aquellos responsables que durante el año permanecen en un despacho, sin sanear los montes ni segar los prados, mientras el riesgo aumenta. Gracias al ayuntamiento por carecer de un verdadero proyecto o plan de extinción de incendios. Gracias a quienes estaban grabando en el pueblo cuando aún había posibilidades de salvar nuestras casas, y no dieron la voz de alarma. Gracias también a quien grabó mi casa en pie… y a quien la grabó después, incendiada por dentro, no había patrullas», expresa desolada esta mujer, que ha perdido una vivienda con diez habitaciones y un ático acondicionado que pertenece a su familia desde hace varias generaciones, cientos de años.

Narraba hace menos de un mes, cuando los incendios asolaron el norte de la provincia, que San Pedro de Cansoles (en su casa estaban una decena de personas entre familiares y amigos) les llevaron hasta el polideportivo de Guardo sin que se les permitiera coger nada, pensando que volverían pronto. Pero las únicas novedades que conocieron fue saber cómo su casa ardía

«Gracias a los políticos de este país que no fueron capaces de contener un fuego como el de Canalejas, ni de elevar el nivel de emergencia a 3. Gracias por dejar a las autonomías ineptas llegar tan lejos. Gracias a los cuerpos policiales que, cumpliendo órdenes, sin humanidad ninguna, nos desalojaron sin permitirnos defender nuestras propias viviendas, sin tener en cuenta el dolor de quienes lo podíamos perder todo. Ahora la prioridad es Guardo me dijeron… Gracias por la ineptitud que ha costado vidas, recuerdos y patrimonio. Gracias por abandonar, una vez más, a un mundo rural que tardará años en recuperarse y que nunca volverá a ser lo que era. Gracias por decidir por nosotros, olvidando que somos nosotros quienes decidimos que os sentéis en esas sillas: estáis a nuestro servicio, no al revés», prosigue su carta llena de crítica.

«Gracias por salvar primero las macrogranjas, perpetuando además la intoxicación que sufrimos con ellas, mientras nuestro pueblo ardía. Gracias por demostrar que no sabéis tomar decisiones, y por no asumir responsabilidades cuando esas decisiones provocan daños irreparables. Gracias por regalarnos ahora, con el pueblo arrasado, diez contenedores de basura que nunca tuvimos, y nuevas farolas que quizá nunca lleguemos a disfrutar porque volveréis a olvidaros de San Pedro de Cansoles. Gracias por invertir 1,8 millones de euros en reconstruir lo destruido, cuando podríais haber invertido antes en prevención y evitar esta catástrofe», denuncia.

Ana Alejandra Martín Ruiz subraya que ella no quería una casa nueva, sino su casa de siempre, la herencia de sus abuelos, el esfuerzo de su madre, y todos los recuerdos que allí guardaba su familia. «Gracias, en definitiva, por arrebatárnoslo todo», dice apuntando a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Guardo y a Moncloa. «Sois todos cómplices», remata.