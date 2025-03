Palencia tiene censados 36.000 perros, uno por cada cuatro vecinos

Contra el real decreto 66/20023. Contra el nuevo sistema de comunicación de prescripciones (PRESVET), que restringe el criterio facultativo para el acceso a los ... antibióticos. Por la reducción del IVA veterinario, por la prioridad del criterio facultativo veterinario y de la salud animal, por el suministro del tratamiento completo en la clínica veterinaria y en definitiva, por el reconocimiento de la figura del veterinario como profesional sanitario. Para expresar sus reivindicaciones, un centenar de veterinarios y propietarios de mascotas, además de una veintena de perros, se han concentrado este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Lo han hecho como portavoces de los 52 veterinarios de pequeños animales o mascotas que trabajan en Palencia, y de los propietarios de 36.000 perros censados, lo que equivale a un can por cada cuatro habitantes, y de 2.800 gatos, según los datos facilitados por el Colegio de Veterinarios.

Desde principios de enero, vienen lamentando que existe el riesgo de no poder atender adecuadamente a animales de compañía. Todo surge a raíz del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Se trata de una iniciativa destinada a adaptar la normativa nacional al nuevo reglamento europeo, cuya aplicación es directa, además de pretender regular las condiciones y requisitos para la distribución, dispensación y venta a distancia, prescripción y uso de medicamentos veterinarios.

«Lo que ha colmado el vaso ha sido la imposición de un sistema electrónico para que podamos subir las recetas que dispensamos, pero ignoran nuestro criterio clínico, la experiencia clínica, nuestro saber hacer basado en la evidencia. Nos encorsetan la forma de tratar a nuestros animales para seguir unas indicaciones en prospectos que están obsoletos, y nos vemos cohibidos a la hora de prescribir, porque muchas veces el sector de venta de estos fármacos no está preparado para hacerlo», ha explicado Luis Miguel Gallo, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Palencia.

«Ahora mismo lo que pedimos es que nos dejen suministrar el tratamiento completo a nuestras mascotas, a nuestros pacientes, es decir, a las mascotas que nosotros vemos y seguimos día a día. Pero la ley nos dice que nosotros tenemos que prescribir el fármaco, el que nos imponen por la cascada de antibióticos, que igual no es el mejor o el más adecuado al proceso clínico que tenemos delante y luego el centro que lo dispense tendrá que estar preparado para facilitar ese tipo de antibióticos», explica.

Pero se quejan los veterinarios de otro problema que deriva de este sistema. Y es que, como relata la veterinaria de Baltanás Ángela Antón, si prescriben un antibiótico «que he tenido un cliente que ha hecho hasta cien kilómetros hasta que lo ha encontrado», apunta, y le venden una caja de 100 comprimidos cuando verdaderamente se necesitan 20 comprimidos para tratar la enfermedad, le sobran 80, que el dueño del animal guardará y cuando tenga otro problema, en lugar de acudir al veterinario, se lo dará, «con lo que en vez de luchar contra las resistencias antibióticas, lo que estamos facilitando es totalmente lo contrario». «Se están dando ya foros para la venta fraudulenta de antibióticos entre unos y otros usuarios, y eso es terrible», añade Susana Cuesta, otra veterinaria de Villamuriel de Cerrato presente en la protesta.

«No sabemos si hay una mano negra contra los veterinarios. Yo llevo 32 años trabajando y puedo asegurar que cada vez utilizamos menos antibióticos, cada vez menos, y cada vez que utilizamos menos antibióticos», insiste el vicepresidente del Colegio, quien además subraya la cantidad de antibióticos que usan los veterinarios de pequeños animales supone el 0,2% del total. «¿Entonces, npor qué esta presión sobre nosotros?», se pregunta Luis Miguel Gallo.

También cuestionan que este real decreto choca con la ley del bienestar animal. «Estamos buscando, por un lado, que nuestras mascotas reciban la mejor atención y por otro lado, nos están coartando a la hora de dar esa mejor atención», apunta. Tatiana Yordanova, búlgara afincada en Palencia, que ha acudido con su perra Tangra, es bien clara. «Esta ley va a provocar mucho abandono animal, porque muchos propietarios no van a acatar tantas obligaciones, pero además tenemos que apoyar a nuestros veterinarios, porque son de confianza para nosotros y nuestros animales, que como dice la ley de protección animal son parte de nuestra familia y tienen sentimientos», afirma.

Rosa del Blanco porta y se abraza a una foto de dos gatos, sus dos gatos, Lucky y Queen, que los tiene desde hace 7 y 8 años, respectivamente, «que me han ayudado mucho en procesos personales difíciles y a los que quiero como dos más en la familia», explica. «Es lamentable este real decreto que han sacado, no han contado con especialistas, no han contado con los veterinarios que son los que saben de ello, lo han hecho desde un despacho, y quién sabe si incluso con inteligencia artificial viendo los disparates que recoge», expresa.

«Desde luego se le ha dicho al Ministerio que se estaban haciendo las cosas mal, y que nosotros lo que intentamos, sobre todo a nivel clínico, es que nuestras mascotas, nuestros animales, nuestros pacientes salgan adelante y por supuesto siempre ateniéndonos al bienestar animal y a nuestra deontología profesional, que parece que eso no lo tienen en cuenta», explica el vicepresidente del Colegio de Veterinarios.

Cerca están Rek y Iona con unos pañuelos anudados al lomo a modo de pancartas reivindicativas. Son dos perros adoptados por Isabel Perrino que le suponen un gasto farmacéutico de 1.500 euros anuales cada uno, «y yo tengo confianza en mi veterinario, no entiendo por qué ahora quieren menospreciar su trabajo», indica.

Teóricamente, el objetivo del Ministerio con este real decreto es reducir la necesidad de uso de los medicamentos antimicrobianos en sintonía con la estrategia 'De la granja a la mesa' para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. «Los animales incluidos en la cadena alimentaria tienen ya otros muchos controles, pero es que estamos hablando de perros y gatos, que están fuera de esa cadena, no nos los vamos a comer, solo queremos tratarlos y curarlos», subraya la veterinaria Ángela Antón.