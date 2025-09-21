El Palencia CF, en lo más alto

El Palencia CF sigue contando sus partidos por victorias en este comienzo de temporada, lo que le permite ser ya líder en solitario. Su visita ... al Mirandés B se saldó este domingo con un nuevo triunfo, aunque le tocó sufrir en la segunda parte. Un tempranero gol de Samu puso en ventaja al equipo de Marchena, que apenas pasó apuros en el primer tiempo. Sin embargo, el partido se complicó con la expulsión de Rodri cuando los jugadores se dirigían al vestuario tras finalizar el primer acto. El conjunto palentino realizó una gran demostración de solidez defensiva para mantener el resultado y fue capaz de marcar un nuevo gol, obra de Adri Calvo, en su única llegada al área en el segundo período.

No hubo demasiadas ocasiones de gol en los primeros 45 minutos. Las dos más claras correspondieron al Palencia CF y el conjunto morado, que en este encuentro vistió de blanco, tuvo la efectividad necesaria para transformar en gol una de ellas. Se jugaba el tercer minuto del encuentro cuando consiguió ponerse por delante en el marcador. Iker Hernández hizo una dejada con el pecho a Samu, quien ganó la partida a su marcador y se internó en diagonal en el área para batir a Ale Gorrín en su salida.

Mirandés B Ale Gorrín; Hodei (Chans, min. 71), Isaac, Edu Coniac, Maiga (Aritz, min. 71); Zárate (Joaquín, min. 90), Del Cura, Arriola; Aarón Cámara (Álex, min. 79), Markel y Gabri (De Lucas, min. 90). 0 - 2 Palencia CF Unai; Miguelito (Astudillo, min. 70), Mongil, José Colás, Capi; Mario Robles, Rodri; Viti (Ferreras, min. 46), Canario (Jorge Velasco, min. 79), Samu (Adri Calvo, min. 79); e Iker Hernández (Marcos González, min. 58). Árbitro: López García (Valladolid). Expulsó por doble amonestación al visitante Rodri tras señalar el final de la primera parte. Mostró amarilla a los locales Aritz, Zárate y Markel y a los visitantes Miguelito, Ferreras y Mario Robles.

Goles: 0-1 Samu (min. 3). 0-2 Adri Calvo (min. 86).

Incidencias: Municipal de Ence.

Con la tranquilidad que le aportó el 0-1, el conjunto de Marchena se hizo con el control del balón y dominó el juego con comodidad durante bastantes minutos. Pudo aumentar su ventaja en el minuto 13, en una jugada ensayada. Sacó un córner en corto y, tras una buena combinación, Rodri se internó pegado a la línea, asistió a Capi en el interior del área y el defensa remató el balón, que se perdió muy cerca del poste.

Superados los veinte minutos iniciales, el filial rojillo, completamente inofensivo hasta entonces, pareció despertar, dio un paso adelante y tomó la iniciativa del juego. El Palencia CF replegó algo más sus líneas y resistió los intentos ofensivos del conjunto 'jabato' sin que apenas tuviera que intervenir Unai. El Mirandés B no fue capaz de encontrar huecos en la defensa de la escuadra palentina y solamente consiguió acercarse a través de jugadas a balón parado.

El segundo tiempo fue un ejercicio de resistencia para el equipo palentino. Tras finalizar el primer periodo, Rodri fue expulsado por el colegiado de camino a los vestuarios y dejó a su equipo con un hombre menos para la segunda parte.

Por detrás en el marcador y con superioridad numérica sobre el campo, el filial 'jabato' tomó las riendas del partido y buscó el gol del empate con insistencia, pero se estrelló una y otra vez contra la sólida defensa del equipo palentino. Con la entrada de Marcos González por Iker Hernández en el minuto 58, el técnico Marchena colocó una defensa con tres centrales que resultó infranqueable para la escuadra rojilla.

El Palencia CF supo sufrir y sentenció la victoria en el minuto 86, en su único acercamiento a la portería de Ale Gorrín en el segundo acto. Jorge Velasco se internó por la izquierda y asistió a Adri Calvo en el interior del área para que marcara, casi a placer, el gol que certificó el pleno de triunfos. El partido se alargó hasta el minuto 97, pero el Mirandés B no consiguió poner nervioso en ningún momento al equipo palentino.