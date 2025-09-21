El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viti, en una acción con un rival del Mirandés B. David Pérez Cejuela

El Palencia CF, en lo más alto

Los de Marchena ganan en Miranda pese a jugar toda la segunda parte con diez jugadores y siguen contando sus partidos por victorias

Ander Zabala/ADG

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:34

El Palencia CF sigue contando sus partidos por victorias en este comienzo de temporada, lo que le permite ser ya líder en solitario. Su visita ... al Mirandés B se saldó este domingo con un nuevo triunfo, aunque le tocó sufrir en la segunda parte. Un tempranero gol de Samu puso en ventaja al equipo de Marchena, que apenas pasó apuros en el primer tiempo. Sin embargo, el partido se complicó con la expulsión de Rodri cuando los jugadores se dirigían al vestuario tras finalizar el primer acto. El conjunto palentino realizó una gran demostración de solidez defensiva para mantener el resultado y fue capaz de marcar un nuevo gol, obra de Adri Calvo, en su única llegada al área en el segundo período.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  5. 5

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  6. 6

    El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche
  7. 7

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  8. 8 Emotiva despedida de los vecinos a los dos sacerdotes de Saldaña
  9. 9 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  10. 10 Accidentada jornada de encierros con heridos en Mayorga, Palazuelo y Santa Eufemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Palencia CF, en lo más alto

El Palencia CF, en lo más alto