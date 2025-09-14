El Palencia CF se lleva el derbi ante el Becerril

El Palencia CF logró adjudicarse este domingo el primer derbi provincial de la temporada tras asaltar el Mariano Haro y ponerse líder de la categoría. ... Los de Marchena mostraron gran seriedad y control en uno de los campos más complicados de la categoría para llevarse los tres puntos y sumar seis de seis en estas dos primeras jornadas. Los tantos de Mario Robles de cabeza tras un saque de esquina y de Iker en la segunda mitad le valieron a los de Marchena su segundo triunfo consecutivo.

La cruz de la moneda fue para el Becerril, que tras una mala primera mitad, mejoró notablemente en la segunda. Los de Francis Olea recortaron diferencias, por mediación de Pablo desde el punto de penalti, y llegaron a acariciar el empate en las últimas acciones del duelo. Cero de seis para los becerrileños en estas dos primeras jornadas, pese a competir de tú a tú contra el Palencia CF, sobre todo en la segunda parte.

Becerril Sevi; Adrián (Ismael, min.46), Mark, Sierra, Arranz, Miguel (Charly, min.46); Simal (Ruly, min.62), Bonalde (Diego, min.75), Pablo; Amado y David (Montenegro, min.62). 1 - 2 Palencia CF Unai; Astudillo (Miguelito, min.57), Colás, Mongil, Marcos (Capi, min.78); Canario (Adri Calvo, min.69), Mario Robles, Rodri, Samu; Vallecillo (Viti, min.57) e Iker (Jesús Torres, min.78). Goles: 0-1 Mario Robles (min.19). 0-2 Iker (min.59). 1-2 Pablo p. (min.78).

Árbitro: Suárez Larrén (colegio palentino). Mostró tarjeta amarilla a Sierra y Bonalde por parte del Becerril y a Colás, Capi y Adri Calvo por parte del Palencia CF. Además, expulsó a Melero y Francis Olea del cuerpo técnico local.

Incidencias: Mariano Haro, ante unos 750 espectadores.

La siguiente parada para el Becerril será visitar la próxima jornada al Almazán el domingo a las 17 horas, una nueva oportunidad para los de Olea de sumar sus primeros puntos de la temporada. Por otro lado, los capitalinos volverán a jugar a domicilio, en vez de jugar en La Balastera, y visitarán al Mirandés B en la mañana del domingo a las 12 horas, en la que será la tercera jornada del curso.

El primer derbi provincial de la temporada arrancó con mucho ritmo e intensidad, cualidades propias de cualquier derbi. Los dos equipos salieron mostrando sus deseos de sumar tres puntos, aunque con el Palencia CF más dominador en cuanto a la posesión. La primera gran oportunidad fue para los capitalinos a balón parado. Falta lejana botada por Canario y remate de Colás, libre de marca en el segundo palo que se marchaba alto. El Becerril fue también capaz de generar peligro a través sobre todo del balón largo. Un error de confianza de Mongil permitió a David rematar de cabeza y superar a Unai, aunque el balón se marchó rozando el poste derecho de la puerta visitante. El dominio posicional de los de Marchena continuaba transformándose en ocasiones. Samu firmó una gran acción individual, con Sierra bloqueando su intentona final tras dos recortes sensacionales previos.

El Palencia CF lograría finalmente abrir la lata a balón parado. Saque de esquina perfecto de Canario y remate de Mario Robles en el interior del área libre de marca para batir a Sevi. Acción de manual donde faltó contundencia por parte de la defensa becerrileña. Con los de Marchena por delante en el marcador, el guion de la primera mitad no cambió en absoluto, las ocasiones continuaron siendo para los visitantes.

Primero con un disparo de Iker con la zurda que se marchó rozando el palo izquierdo de la meta defendida por Sevi y más tarde con otra intentona de Samu que no encontró portería tras la enésima cabalgada del extremo por el perfil zurdo del ataque capitalino. La última ocasión antes del descanso fue para el Becerril, también a balón parado. Acción de saque de esquina ensayada que, tras un amago a la corta, dejó a Pablo solo en la frontal, pero el remate de primeras del centrocampista morado se marchó muy alto.

El Becerril dio un paso adelante en la reanudación y mejoró considerablemente respecto a la primera. Pese a todo, las ocasiones continuaban llegando del lado capitalino. Iker sirvió un gran centro al que no pudo llegar en boca de gol Vallecillo y Marcos probó fortuna con un disparo desde la frontal muy desviado. La falta de contundencia en defensa de los de Francis Olea le costó otro susto al conjunto local. Mark dejó botar un balón largo al que llegó Samu, aunque no pudo acertar al rematar demasiado escorado tras superar a Sevi.

La insistencia de los de Marchena encontraría su premio nuevamente instantes más tarde. Nueva jugada individual de Samu por el carril zurdo y pase atrás para Iker, que en esta ocasión no falló en el mano a mano para ampliar la renta visitante a los dos tantos.

Con dos goles de ventaja, el Palencia CF se dejó ir y permitió crecer en el partido al Becerril. Los de Francis Olea lograron adueñarse del partido en busca de recortar diferencias en el marcador. Ismael rozó el tanto con una falta directa muy ajustada. Las llegadas locales se sucedían y en una de esas, Pablo cayó dentro del área por un agarrón de Colás y el colegiado señalaba la pena máxima.

El propio Pablo se encargó de transformar el penalti, engañando a Unai, que se vencía a su lado derecho, mientras el futbolista becerrileño anotaba por el centro de la portería. La tensión apareció en escena durante los últimos minutos. Muchas interrupciones, faltas y protestas de ambos lados. Francis Olea fue expulsado tras protestar una caída de Charly dentro del área que, en esa ocasión, el colegiado no consideró como penalti.

Dos nuevos intentos

Todavía le quedaron otras dos oportunidades de empatar al Becerril en el tiempo añadido. Primero tras una peinada de Sierra que Pablo remató fuera prácticamente sin portero tras una mala salida de Unai, y por último, un pase atrás del propio Pablo que se paseó por todo el área capitalina sin encontrar rematador.

Triunfo sufrido y trabajado en este primer derbi local de Tercera RFEF para el Palencia CF tras unos últimos instantes de empuje del Becerril, donde los locales no encontraron el tanto del empate.