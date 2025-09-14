El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Palencia CF celebra uno de los tantos ante el Becerril. Marta Moras

El Palencia CF se lleva el derbi ante el Becerril

Los de Marchena se imponen en el Mariano Haro para sumar su pleno de victorias, ante un conjunto morado que sigue sin puntos

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:56

El Palencia CF logró adjudicarse este domingo el primer derbi provincial de la temporada tras asaltar el Mariano Haro y ponerse líder de la categoría. ... Los de Marchena mostraron gran seriedad y control en uno de los campos más complicados de la categoría para llevarse los tres puntos y sumar seis de seis en estas dos primeras jornadas. Los tantos de Mario Robles de cabeza tras un saque de esquina y de Iker en la segunda mitad le valieron a los de Marchena su segundo triunfo consecutivo.

