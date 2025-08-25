Un padre y un hijo tratan de evitar un control y acometen contra los agentes

El Norte Palencia Lunes, 25 de agosto 2025, 15:06 Comenta Compartir

La Policía Local, sobre las 11:30 horas del pasado viernes en la Plaza San Lázaro, intervino tras el atropello de un turismo a un peatón de 16 años que sufrió lesiones leves, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión. La Unidad de Atestados realizó el atestado oportuno.

El sábado, alrededor de las 4:00 horas en la avenida de Madrid, la Policía Local de Palencia procedió con la colaboración de la Policía Nacional a la detención de dos hombres de 40 y 20 años, padre e hijo, que tras tratar de evitar un control policial y negarse el primero de ellos a realizar las pruebas de alcoholemia, acometieron contra los agentes, procediéndose a su detención y puesta a disposición judicial. El vehículo fue retirado al depósito municipal.

El mismo día, en torno a las 9:00 horas en una glorieta junto al Puente de Hierro, la Policía Local identificó por infracción de tráfico a un hombre de 48 años y nacionalidad colombiana, verificándose que se encontraba de forma irregular en España, por lo que fue citado para acudir a Extranjería.

También el sábado, sobre las 14:20 horas en la avenida Reyes Católicos, la Policía Local realiza la prueba de drogas al conductor de un camión, de 33 años, que arrojó un resultado positivo en THC, siendo denunciado administrativamente. Del vehículo se hizo cargo un conductor habilitado.

Ya el domingo, sobre de las 22:35 horas, la Policía Local acudió a un bar de la calle Joaquín Costa por cliente que se moestraba agresivo y estaba rompiendo cosas. A la llegada de los agentes, el individuo se abalanzó sobre los agentes con la intención de agredirles con un vaso de cristal, por lo que procedieron a su detención por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.