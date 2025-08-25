El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Palencia

Amenaza a su expareja y le detienen ebrio y drogado con un patinete

La Policía Local imputa al hombre, de 29 años y que huyó tras golpear reiteradamente la puerta, los delitos de violencio de género y contra la seguridad vial

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:27

La Policía Local de Palencia, sobre las 14:00 horas del sábado, recibió una llamada de una mujer de 39 años que denunciaba que su expareja estaba golpeando la puerta de casa en la calle Antonio Maura y amenazándola si no retomaban la relación. A la llegada de los agentes, el individuo se había marchado del lugar. La mujer aportó la descripción física del hombre, manifestando su deseo de formular la denuncia correspondiente. A las 14:15 horas, los agentes localizaron en las inmediaciones al hombre, de 29 años, conduciendo un patinete eléctrico. Al presentar síntomas de embriaguez se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas arrojando resultado positivo en ambas (0,57 mg/l. y cocaína). Se verificaron las amenazas a la mujer, por lo que se procedió a su detención por presuntos delitos de violencia de género y contra la seguridad vial. Se procedió a la retirada del patinete eléctrico.

También el sábado, en torno a las 6:10 horas, la Policía Local de Palencia acudió a un domicilio de las Casas del Hogar por una mujer de 49 años que denunciaba amenazas telefónicas graves de su pareja a ella y a su hijo de 23 años. Este último manifestó igualmente haber sido agredido por la pareja de su madre, un hombre de 37 años que no se encontraba en el domicilio. Ambos acuden al centro de salud para hacerse parte de lesiones y después a la Comisaría a tramitar la denuncia correspondiente. En el domicilio también se encontraba un menor de de 10 años del que se hicieron cargo unos familiares.

Ya en la madrugada del domingo, alrededor de las 00:35 horas, la Policía Local acudió a un domicilio de la calle Caracas por una llamada de una mujer de 49 años que manifestaba haber sido agredida por su marido. Se verificó que los hechos eran ciertos y se procedió a la detención del hombre, de 63 años, que fue puesto a disposición judicial. La mujer fue trasladada a un centro de salud para valoración y posteriormente a la Comisaría para formalizar la denuncia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  8. 8

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amenaza a su expareja y le detienen ebrio y drogado con un patinete

Amenaza a su expareja y le detienen ebrio y drogado con un patinete