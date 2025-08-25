Amenaza a su expareja y le detienen ebrio y drogado con un patinete

El Norte Palencia Lunes, 25 de agosto 2025, 14:27 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia, sobre las 14:00 horas del sábado, recibió una llamada de una mujer de 39 años que denunciaba que su expareja estaba golpeando la puerta de casa en la calle Antonio Maura y amenazándola si no retomaban la relación. A la llegada de los agentes, el individuo se había marchado del lugar. La mujer aportó la descripción física del hombre, manifestando su deseo de formular la denuncia correspondiente. A las 14:15 horas, los agentes localizaron en las inmediaciones al hombre, de 29 años, conduciendo un patinete eléctrico. Al presentar síntomas de embriaguez se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas arrojando resultado positivo en ambas (0,57 mg/l. y cocaína). Se verificaron las amenazas a la mujer, por lo que se procedió a su detención por presuntos delitos de violencia de género y contra la seguridad vial. Se procedió a la retirada del patinete eléctrico.

También el sábado, en torno a las 6:10 horas, la Policía Local de Palencia acudió a un domicilio de las Casas del Hogar por una mujer de 49 años que denunciaba amenazas telefónicas graves de su pareja a ella y a su hijo de 23 años. Este último manifestó igualmente haber sido agredido por la pareja de su madre, un hombre de 37 años que no se encontraba en el domicilio. Ambos acuden al centro de salud para hacerse parte de lesiones y después a la Comisaría a tramitar la denuncia correspondiente. En el domicilio también se encontraba un menor de de 10 años del que se hicieron cargo unos familiares.

Ya en la madrugada del domingo, alrededor de las 00:35 horas, la Policía Local acudió a un domicilio de la calle Caracas por una llamada de una mujer de 49 años que manifestaba haber sido agredida por su marido. Se verificó que los hechos eran ciertos y se procedió a la detención del hombre, de 63 años, que fue puesto a disposición judicial. La mujer fue trasladada a un centro de salud para valoración y posteriormente a la Comisaría para formalizar la denuncia.