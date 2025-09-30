El Otoño Guiado regresa a Campos del Renacimiento con nuevas visitas culturales El ciclo de visitas guiadas, que este año celebra su cuarta edición, invita a descubrir durante el mes de octubre el patrimonio de las sedes del Museo Territorial palentino

El Museo Territorial Campos del Renacimiento retoma este mes de octubre su propuesta cultural Otoño Guiado. Durante cuatro sábados consecutivos, los visitantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la riqueza artística y espiritual de las sedes que integran el proyecto, disfrutando de recorridos guiados que ponen en valor el extraordinario patrimonio renacentista de la provincia.

El programa de esta nueva edición se abrirá el 4 de octubre en Paredes de Nava, con una visita a la Iglesia de Santa Eulalia. La siguiente cita será el 11 de octubre en Cisneros, donde los asistentes recorrerán las iglesias de San Pedro y de San Facundo y San Primitivo. El itinerario continuará el 18 de octubre en Fuentes de Nava, con parada en la Iglesia de Santa María, y concluirá el 25 de octubre en Becerril de Campos, también en la Iglesia de Santa María. Todas las visitas se celebrarán a las 12:00 horas.

Cada encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y está incluido en el precio habitual de la entrada. Además, los participantes podrán permanecer en la sede visitada hasta su cierre, prolongando así la experiencia cultural y disfrutando de la atmósfera única de cada templo.

El proyecto, fruto de la colaboración entre la Diócesis de Palencia y la Diputación de Palencia, cuenta con la gestión de la Fundación Las Edades del Hombre y el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Para participar en las visitas es necesario realizar reserva previa en el teléfono 683 580 978 o a través del correo electrónico info@camposdelrenacimiento.com

El Museo Territorial Campos del Renacimiento es una innovadora propuesta museográfica que articula un recorrido artístico y patrimonial por cuatro localidades de la provincia de Palencia: Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. A través de cinco iglesias-museo, se invita al visitante a conocer algunas de las obras más sobresalientes del Renacimiento español, en el mismo entorno donde fueron creadas o conservadas.

