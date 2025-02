«Ojalá poder torear en San Antolín, aunque sé que es difícil»

El nombre propio de la segunda cita de los coloquios taurinos organizados por la Peña Taurina de Palencia no es otro que el joven diestro ... salmantino Ismael Martín, quien tomó la alternativa en los Sampedros de Burgos de la temporada pasada y que se consagrará como matador el próximo 6 de junio en Madrid. El Fandi será el padrino de la confirmación, mientras que Samuel Navalón, hará las labores de testigo. El charro y sus compañeros de terna se medirán con reses de la ganadería de Conde de Mayalde en una cita para la que ya se está preparando el matador de tan solo 22 años que ya ilusionó a la afición como novillero y lo sigue haciendo ahora como torero.

Este viernes 21 de febrero visita Palencia (20 horas en la Peña Taurina), una ciudad a la que le une una vinculación personal muy especial y a la que guarda gran cariño y donde espera, no muy tarde, poderse anunciar para poder hacer el paseíllo, aunque es consciente de la dificultad de poderse hacer un hueco entre los grandes nombres que protagonizan cada feria de San Antolín.

-¿Cómo se presenta la temporada?

-Estoy haciendo mucho campo, entrenando el cuerpo, la mente y todo en general de cara a este año que se presenta muy bonito, muy ilusionante y con una fecha tan especial y marcada para mí desde que empecé en esto como es la confirmación de Madrid, con la que muchos sueñan y a la que pocos llegan. Yo, gracias a Dios, voy a cumplir otro sueño y un pequeño pasito más en mi carrera.

-¿Conoce Palencia? ¿Qué opinión tiene de su afición?

-Tengo muchos seguidores palentinos y muchos amigos que viven en Palencia y creo que es una afición muy bonita. Ya estuve en los coloquios que organiza la peña hace un par de años y siempre me han tratado con un cariño muy especial y yo siempre que pueda estaré ahí para lo que se me necesite.

-¿Qué va a transmitir a los aficionados este viernes?

-Creo que la tauromaquia está volviendo a coger auge entre los jóvenes y animo a esas personas que tienen un poquito menos de fe ya que entre la gente de mi edad veo mucha afición que de verdad quiere ir a los toros. Solo hace falta que ahora los empresariados también ayuden un poquito a los jóvenes rebajando el precio de las entradas para ellos.

-¿Ha podido asistir a algún festejo en nuestra plaza, en Campos Góticos? ¿Le gustaría formar parte de los carteles de la próxima feria de San Antolín?

-La afición de Palencia es muy bonita y cariñosa con los toreros. He podido ir varios años a ver los toros y creo que es una de las plazas en las que me encantaría pisar. Ojalá poder torear allí este año y ojalá que pueda estar pronto anunciado. Sé que es muy difícil porque hay pocas tardes y siempre han ido grandes figuras del toreo. Pero bueno, ya dependerá de mí el irme haciendo un hueco entre esas figuras.

-Más allá de la confirmación en Madrid, ¿tiene más tardes cerradas?

-De momento no y ojalá salga alguna más pronto. Ojalá poder volver a Valladolid, donde me han acogido muy bien siempre, también cuando era novillero y también espero volver a mi tierra, Salamanca. Estoy muy contento de cómo ha empezado la temporada después de mi actuación el pasado sábado en el festival benéfico de La Flecha donde me hubiera gustado estar de otra forma y no sustituyendo al maestro Manuel Escribano. Pero bueno, torear un festival de esa categoría y con esa trascendencia, para mí ha sido todo un lujo.