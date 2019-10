Nueva colisión en el cruce entre las calles Cardenal Almaraz y Mayor Antigua de Palencia Los dos vehículos implicados, en el cruce. / El Norte El choque se saldó sin heridos, pero ambos vehículos sufrieron daños materiales EL NORTE Palencia Sábado, 19 octubre 2019, 22:17

El cruce entre las calles Cardenal Almaraz y Mayor Antigua de Palencia ha vuelto a vivir un accidente entre dos vehículos. Como suele ser habitual en este punto, el ceda al paso de la calle Mayor Antigua, que no tiene muy buena visibilidad, no ha sido respetado por un conductor y un coche que circulaba por la calle Cardenal Almaraz no ha podido frenar a tiempo para evitar el choque.

El accidente se ha saldado sin heridos, pero con daños materiales. El siniestro tuvo lugar en torno a las 21:45 horas, cuando la lluvia restaba visibilidad a un punto en el que se suelen concentrar accidentes.