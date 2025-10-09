«Necesito minutos para recuperar la confianza y sentirme bien»

La incorporación de Pablo Hernández Montenegro al Grupo Alega Cantabria ha sido tan rápida como inesperada. El Súper Agropal Palencia anunciaba la salida de Pablo ... el pasado día 2 después de su incorporación para reforzar la pretemporada del equipo ante las lesiones. La temporada pasada, el jugador nacido en Santiago formó parte del conjunto palentino comandado por Luis Guil, disputando un total de 34 partidos en los que promedió 3,4 puntos y 2,4 rebotes en apenas 12,8 minutos por encuentro.

El alero gallego llegó a Torrelavega el jueves pasado, trabajó con el equipo en un par de sesiones y durante el fin de semana ya dejó buenas sensaciones ante el Monbus Obradoiro en el triunfo de su nuevo equipo ante uno de los equipos a priori favoritos para luchar por el ascenso directo a la ACB. En su segundo partido con los de Lolo Encinas, Pablo tendrá que volver a verse las caras con el Súper Agropal Palencia. El alero gallego tiene claro lo que busca en este nuevo proyecto: recuperar minutos, confianza e importancia en la pista.

–¿Cómo ha sido su llegada y su adaptación al Grupo Alega Cantabria?

–Ha sido todo muy rápido. La opción surgió el miércoles de la semana pasada, vine el jueves por la mañana, hice una sesión de entrenamiento, otra el viernes, estuve estudiando el 'playbook' de Lolo y el viernes viajé a Santiago para jugar. Apenas ha habido tiempo de adaptación, me he centrado en aprender las jugadas, las normas defensivas y lo que quiere el entrenador, y en hacerlo lo mejor posible contra el Obradoiro.

–Hace unos días estaba en Palencia realizando la pretemporada a las órdenes de Natxo Lezkano. ¿Llegó a plantearse jugar la temporada completa con el Súper Agropal?

–Sabía que había ido al Súper Agropal Palencia para cubrir un refuerzo por las lesiones de pretemporada. Era consciente de que la plantilla tenía doce jugadores, por lo que, si todos estaban sanos, sería complicado encontrar un hueco. Estoy en un momento en el que quiero y necesito jugar. En los últimos dos años, tanto en Coruña como en Palencia, he estado en proyectos con aspiraciones colectivas altas, pero a nivel individual no he tenido tantas oportunidades como me hubiera gustado. Ahora necesito minutos para recuperar la confianza, sentirme bien, aportar y tener cierta importancia. Surgió la oportunidad en Cantabria, ellos la necesitaban y para mí es una gran oportunidad deportiva.

«En Palencia estuve muy a gusto y fui feliz, mantengo grandes amistades allí»

–Este fin de semana se reencuentra con el Súper Agropal Palencia, su exequipo. ¿Qué emociones le genera enfrentarse a ellos tan pronto?

–Me agradará verles de nuevo. En Palencia estuve muy a gusto y fui feliz; mantengo grandes amistades allí. Me alegrará volver a ver a compañeros y gente que conocí este año.

—¿Cree que, por estar hasta hace escasos días en su vestuario, puede ser un rival especialmente peligroso para el Súper Agropal Palencia?

–No creo que tenga información que no conozca el resto de la Liga. Todo el mundo hace 'scouting' y tiene vídeos de los sistemas y las reglas de cada equipo tras la pretemporada. No considero que eso vaya a suponer una ventaja decisiva.

–El enfrentamiento de la segunda vuelta será especial, con una afición que le recibió con los brazos abiertos en la pretemporada. ¿Qué espera de ese reencuentro con el Pabellón de Deportes de Palencia?

–Volver a Palencia será muy especial. Agradezco muchísimo el cariño que me han mostrado, tanto el año pasado como ahora: en redes, con mensajes privados y en la calle. Estaré eternamente agradecido y me encantará regresar a la Caldera de Castilla, disfrutar del ambiente, saludar a la gente y dedicarles un rato al final del partido.

«Todos el mundo hace 'scouting', no tengo información que no conozca el resto de la Liga»

—Desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado en el Súper Agropal Palencia actual respecto al equipo de la temporada pasada?

–Es difícil decirlo tras haber compartido poco tiempo con ellos, pero mantienen ideas generales similares: defensa agresiva y ritmo en ataque, pilares que hemos tenido con distintos entrenadores. Tal vez haya menos juego al poste alto; el curso pasado contábamos con Cameron Krutwig, que hacía muy bien esas lecturas, y ahora se ve más juego de 'pick and roll'. Siguen siendo una amenaza por fuera con sus exteriores, a los que se ha sumado Ingus Jakovičs, y han ganado tamaño interior con Mladen Armus y Stephen Ugochukwu.

—¿Por dónde cree que pasarán las claves del encuentro del sábado?

–Para nosotros las claves son parecidas a las del partido contra el Obradoiro: imponer un nivel físico alto desde el inicio, hacerles sentir incómodos en ataque presionando en toda la pista y sacándoles de su ritmo. En ataque será fundamental mover rápido el balón y aprovechar cualquier ventaja en transición o en campo abierto.

—¿Qué objetivos personales y colectivos se marca para esta temporada en el Grupo Alega Cantabria?

–A nivel personal, quiero hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo en lo que me pidan y tener más impacto del que he tenido los últimos años: presencia en el juego y capacidad para generar para mis compañeros. Cada temporada sumas experiencia y conocimiento de la liga, y eso puedo aportarlo. Colectivamente, desde mi llegada he visto un gran ambiente, pese a los problemas de lesiones en pretemporada. Es un grupo competitivo que dará sorpresas; nuestro objetivo es trabajar cada jornada para ser lo mejor posible, pelear con los equipos de arriba y meternos en el 'play-off' de ascenso.