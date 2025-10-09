El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pablo Hernández, en su partido de debut con el Grupo Alega Cantabria ante el Obradoiro. Adrián Baulde
Pablo Hernández, jugador del Alega Cantabria y ex del Súper Agropal

«Necesito minutos para recuperar la confianza y sentirme bien»

El alero gallego, que abandonó el día 2 Palencia tras reforzar al equipo en pretemporada, juega este sábado ante los de Natxo Lezkano

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:41

Comenta

La incorporación de Pablo Hernández Montenegro al Grupo Alega Cantabria ha sido tan rápida como inesperada. El Súper Agropal Palencia anunciaba la salida de Pablo ... el pasado día 2 después de su incorporación para reforzar la pretemporada del equipo ante las lesiones. La temporada pasada, el jugador nacido en Santiago formó parte del conjunto palentino comandado por Luis Guil, disputando un total de 34 partidos en los que promedió 3,4 puntos y 2,4 rebotes en apenas 12,8 minutos por encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  2. 2

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  5. 5 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto
  8. 8 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  9. 9

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  10. 10 Pillan a un joven mientras realizaba una pintada en una pared de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Necesito minutos para recuperar la confianza y sentirme bien»

«Necesito minutos para recuperar la confianza y sentirme bien»