Una familia pasea por Palencia. M. Brágimo

Palencia

La natalidad cae un 6,3% este año y pisa el acelerador de pérdida de población

En el primer semestre nacieron 373 niños, una cifra que sitúa a la provincia en los últimos puestos de la comunidad

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:19

La natalidad sigue encogiendo en la provincia de Palencia y lo hace a un ritmo más acusado que en el resto de Castilla y León. ... Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre de 2025 nacieron 373 niños, una cifra que sitúa a la provincia en los últimos puestos de la comunidad, solo por detrás de Zamora (358) y Soria (245). La comparativa interanual es aún más preocupante porque la caída alcanza el 6,32% respecto al mismo periodo de 2024, el descenso más severo de toda la autonomía.

