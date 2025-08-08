Palencia experimenta un aumento de 275 vecinos en el segundo trimestre

El Norte Palencia Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40 Comenta Compartir

La población de Castilla y León creció durante el segundo trimestre un 0,15%, hasta alcanzar los 2.406.016 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone 3.561 personas más que tres meses antes. Este incremento fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,24%, con 119.811 personas más, hasta los 49,3 millones de habitantes, según los datos provisionales recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en el conjunto de autonomías y en la ciudad autónoma de Ceuta, salvo en la de Melilla, que bajó un 0,29%. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunidad Valenciana (0,5%) y en las Islas Baleares (0,42%). A la contra, la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,10%, y Extremadura, con el 0,05%, fueron aquellas que registraron los aumentos más moderados, según recoge Ical.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incremento entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,59%, al logar sumar 14.331 habitantes, mientras en España el avance fue del 1,04%, con 508.475 personas más.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la comunidad se redujo un 0,09% (2.001 personas) durante en este periodo, en relación al primer trimestre del año hasta los 2.194.365 millones de habitantes. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 2,69%, hasta alcanzar los 211.651 el 1 de julio de este año, lo que supone 5.562 más. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1.183.401 son hombres y 1.222.615 mujeres.

En esta línea, el crecimiento poblacional del país se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero (de 9.686.214 personas) fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

En la variación trimestral, la población a 1 de julio de este año se redujo en relación al 1 de abril en dos provincias, donde Zamora experimentó un retroceso del 0,08% y 133 habitantes menos; y León, con un 0,04% y 181 habitantes menos. Por el contrario, los mayores aumentos porcentuales en el segundo trimestre se dieron en Burgos, con un 0,33% más, al añadir 1.188 habitantes; seguido de Soria, con un 0,30% y 270 personas más; Valladolid, con un 0,25% y 1.303 personas más; Segovia, con un 0,24% y 377 habitantes más; Palencia, con un 0,17% y 275 habitantes más; Ávila, con un 0,15% y 246 habitantes más; y Salamanca, con el 0,07% y 216 más.

La población española disminuyó en el segundo trimestre en todas las provincias de la comunidad, salvo en Segovia, que aumentó un 0,06% y 79 habitantes más. Entre las caídas destaca León con 728 personas menos; Zamora, con 398 menos; y Salamanca, con 342 menos. Tras ellas se encuentra Palencia, con 204 menos; Ávila, con 166 menos; y Burgos, con 122 menos. A la cola en la caída se encuentra Soria (-94) y Valladolid (-26).

En el lado opuesto, el número de foráneos crecieron en todas las provincias, con las mayores subidas en Valladolid y Burgos, con 1.329 y 1.310, respectivamente, seguida por Salamanca (558), León (547), Palencia (479), Ávila (412), Soria (364), Segovia (298) y Zamora (265).

Con todo ello, la provincia más poblada de la comunidad es Valladolid con 530.990 personas, seguida por León, con 447.666 personas; Burgos, con 364.216 personas; Salamanca, con 328.252; Zamora, con 165.331; Ávila, con 161.253; Palencia, con 159.067; Segovia, con 158.762 y Soria, con 90.479

