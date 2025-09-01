El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La ola de calor de agosto provocó la muerte de 36 personas en Palencia

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria da por finalizado el periodo de víctimas propiciadas por las altas temperaturas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:54

Las altas temperaturas que durante este mes de agosto han asfixiado Palencia (con quince días seguidos de ola de calor, ocho noches tropicales y valores ... récord) han provocado o precipitado la muerte de 36 personas, según los datos actualizados del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO), organismo del Instituto de Salud Carlos III que contabiliza el número de víctimas atribuibles a las temperaturas. Bien por episodios anormales de calor durante el verano, bien por el extremo frío del invierno. El recuento que lleva a cabo este organismo permite conocer el número de personas que han fallecido en la provincia durante este último episodio de calor, que comenzó el 3 de agosto y se prolongó, durante dos semanas, hasta el día 18. Y para eso, hay que tener en cuenta dos cuestiones.

