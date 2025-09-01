La ola de calor de agosto provocó la muerte de 36 personas en Palencia El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria da por finalizado el periodo de víctimas propiciadas por las altas temperaturas

Víctor Vela Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:54

Las altas temperaturas que durante este mes de agosto han asfixiado Palencia (con quince días seguidos de ola de calor, ocho noches tropicales y valores ... récord) han provocado o precipitado la muerte de 36 personas, según los datos actualizados del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO), organismo del Instituto de Salud Carlos III que contabiliza el número de víctimas atribuibles a las temperaturas. Bien por episodios anormales de calor durante el verano, bien por el extremo frío del invierno. El recuento que lleva a cabo este organismo permite conocer el número de personas que han fallecido en la provincia durante este último episodio de calor, que comenzó el 3 de agosto y se prolongó, durante dos semanas, hasta el día 18. Y para eso, hay que tener en cuenta dos cuestiones.

La primera es el umbral a partir del cual se considera que las temperaturas constituyen un problema para la salud. La segunda es que los efectos sobre la salud (especialmente en los niños, los mayores y los enfermos con patologías previas) se hacen más evidentes cuando se encadenan tres jornadas consecutivas por encima de esos valores. Noticias relacionadas La ola de calor en Palencia: sombreros, abanicos, helados, zambullidas y paciencia Sanidad atribuye 88 muertes en Castilla y León a las altas temperaturas de este verano La primera víctima mortal registrada en Palencia por el MoMo corresponde al 8 de agosto. El Instituto de Salud Carlos III ha registrado 17 jornadas seguidas con fallecidos. Desde esa primera persona muerta por altas temperaturas el 8 de agosto hasta la última contabilizada hasta el momento, el día 24, han fallecido 36 personas en la provincia. El peor día fue el 18 de agosto, con cuatro fallecidos.

