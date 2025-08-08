La ola de calor en Palencia: sombreros, abanicos, helados, zambullidas y paciencia Las temperaturas extremas de los últimos días, que se prolongarán más allá del fin de semana, se dejan notar en el aforo de las piscinas y en el consumo de productos fríos

Adrián García González Palencia Viernes, 8 de agosto 2025, 19:05 Comenta Compartir

Las elevadas temperaturas no dan respiro a Palencia. La intensa ola de calor que desde hace un par de días asola la capital y la provincia está obligando a muchos palentinos a echar mano de sombreros, paraguas, abanicos y botellas de agua como accesorios imprescindibles al salir a la calle, mientras los negocios especializados en productos fríos registran un notable repunte de ventas.

Las piscinas municipales se han convertido en el gran refugio urbano. El Sotillo ha batido cifras en asistencia de todo el verano. Este viernes, en la jornada de mañana, se han contabilizado 335 usuarios, récord absoluto en este horario. El jueves, con el calor en su punto álgido, la instalación recibió en torno a 1.300 personas a lo largo del día, una cifra que los responsables califican de «muy importante» y que refleja la magnitud de la demanda. Bañistas descontentos con el estado de las instalaciones y que demandan «más espacios de sombra dentro de la piscina para poder combatir al calor».

La avalancha de bañistas no es la única señal de que el calor ha alterado el pulso de la ciudad. En los establecimientos, los ventiladores no solo están detrás del mostrador, sino también en la lista de artículos más buscados por los clientes.

Montse Polo Fraile, responsable de la conocida Pastelería Polo, reconoce que la climatología marca un antes y un después en el consumo diario. «Con este calor se cambia la forma de consumir. Se venden más helados, más café con hielo o granizados. Este mes es cierto que también se vende mucho pastel al coincidir con las fiestas de los pueblos», explica. «La venta de helados desde mayo y junio está siendo muy buena, y especialmente desde la segunda quincena de julio», añade.

La venta de helados se multiplica y los bañistas buscan la sombra ante las elevadas temperaturas. Marta Moras

Este repunte se traduce también en cambios en la rutina de las ventas. «Tenemos un rato muerto desde las 16:00 hasta las 19:00 horas, se está más tranquilo porque la gente sale más tarde a la calle», comenta. Un fenómeno que se repite en buena parte de la hostelería de Palencia, donde el calor ha modificado los horarios de mayor afluencia, desplazando las salidas a franjas más frescas. Eso sí, las terrazas de la capital están viviendo un verano muy fructífero, refrendado con estas altas temperaturas de los últimos días.

La demanda de productos para refrigerar el hogar también se ha disparado. Los comercios de electrodomésticos y ferreterías señalan que, en estos días, los modelos de ventiladores y aparatos de aire acondicionado portátil son los más demandados. En las pequeñas tiendas aparecen otras opciones más asequibles y portátiles, como pulverizadores de agua o pequeños ventiladores USB. Paralelamente, en las tiendas de complementos y bazares, paraguas y abanicos han salido en masa de los expositores, improvisándose como aliado contra el sol durante las horas de mayor incidencia.

Los termómetros instalados en distintos puntos de la ciudad superan con facilidad los 35 grados a primera hora de la tarde, incluso alguno lo hacía a lo largo de la mañana. La sensación térmica, acentuada por la ausencia de viento, obliga a buscar sombra o refugio climatizado. La espera en diferentes puntos de la capital venía acompañada de la búsqueda constante de la sombra, ya fuese de pie junto al toldo de los escaparates o en los bancos de los diferentes puntos de la capital.

La previsión meteorológica no es optimista. Se espera que las temperaturas sigan siendo elevadas más allá del fin de semana, lo que mantendrá a las piscinas, heladerías y comercios de climatización como salvavidas.