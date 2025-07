Nacho Lezcano, una de las opciones para el banquillo del Súper Agropal Palencia

El adiós de Luis Guil obliga al Súper Agropal Palencia a buscar nuevo técnico durante los próximos días. Las primeros nombres que han sido vinculados ... con el cuadro morado han sido Nacho Lezcano y Pedro Rivero, ambos exentrenadores del conjunto palentino y libres tras sus últimas aventuras en el Estudiantes. Quien no entra de momento en esa quiniela es el palentino Alberto Padilla, que seguirá como técnico asistente.

Ahora, el club palentino inicia la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda dar continuidad al trabajo realizado en la planificación deportiva junto a Urko Otegui y mantener la ilusión generada en la afición. El club espera anunciar a su nuevo capitán de barco durante los próximos días. Una de las opciones es Nacho Lezcano, que regresaría a Palencia tras desvincularse del Movistar Estudiantes. «Nacho es una de las opciones evidentemente, pero por ahora no tenemos nada cerrado. Buscamos un perfil que nos diera esa tranquilidad de conocer la casa, si puede ser, que tenga ese 'Sentimiento Palentino', que yo lo conozca, y en esas estamos», adelantó ayer Urko Otegui.

Quien no entra por el momento en ese abanico de opciones que estaría sopesando el Súper Agropal Palencia como sustituto de Luis Guil es Alberto Padilla. El técnico palentino continuará con su rol de asistente, a la espera de esa oportunidad como primera espada. «Con Padilla está todo hablado. Es un entrenador con un gran futuro y desde el club confiamos mucho en él. Creo que tenemos que cuidarlo porque es de la casa y, en estos casos, hay que saber marcar un poco los tiempos. A veces pasa que por ser de la casa se intenta correr, luego no sale bien y te toca echar a alguien de casa. Tengo una buena comunicación con él, está hablado y su oportunidad llegará. Ahora no lo estamos barajando como tal», agregó Urko Otegui.