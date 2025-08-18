El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Mladen Armus en un partido de la temporada pasada Rapid București

Mladen Armus completa la plantilla del Súper Agropal Palencia

El pívot serbio de 2.08m y 28 años, decimosegunda cara del proyecto morado tras su paso por el Rapid de Bucarest rumano

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:46

El Súper Agropal Palencia ha anunciado su último refuerzo para la temporada 2025/26 con la incorporación del pívot Mladen Armus. El interior serbio de ... 2.08 metros y 28 años llega a Palencia procedente del Rapid Bucarest rumano para completar el juego interior del que dispondrá Natxo Lezkano este curso. Centímetros para una pintura morada que estaba carente de ese perfil con más envergadura. A priori, podría llegar alguna otra incorporación pese a que la plantilla morada cuenta ya con su decimosegundo integrante. El Súper Agropal dispone de una segunda ficha extracomunitaria de la que podría hacer uso a lo largo de la temporada.

