Mladen Armus completa la plantilla del Súper Agropal Palencia

El Súper Agropal Palencia ha anunciado su último refuerzo para la temporada 2025/26 con la incorporación del pívot Mladen Armus. El interior serbio de ... 2.08 metros y 28 años llega a Palencia procedente del Rapid Bucarest rumano para completar el juego interior del que dispondrá Natxo Lezkano este curso. Centímetros para una pintura morada que estaba carente de ese perfil con más envergadura. A priori, podría llegar alguna otra incorporación pese a que la plantilla morada cuenta ya con su decimosegundo integrante. El Súper Agropal dispone de una segunda ficha extracomunitaria de la que podría hacer uso a lo largo de la temporada.

Mladen Armus llega a Palencia en su primera experiencia en España donde debutará en Primera FEB. Disputó sus primeras dos temporadas en la NCAA con East Tennessee State Buccaneers con más de treinta partidos en cada una de ellas. En la segunda, promedió 8 puntos y 7.7 rebotes en 23.9 minutos por encuentro. Armus continuó otras dos campañas en la NCAA de la mano de los Boise State Broncos. Sus mejores registros llegaron en su primera temporada al promediar 8.1 puntos y 7.8 rebotes. Durante el verano de 2023 dio el salto a Europa de la mano del Genève suizo y la temporada pasada formó parte del CS Rapid Bucuresti rumano donde promedió 14.5 puntos y 9.8 rebotes en 33 encuentros. A toda esta trayectoria se suma que fue internacional con Serbia en el Mundial sub17 de 2015 y disputó la Adidas Next Generation Tournament con la cantera del Partizan.

Con la llegada de Armus, el Súper Agropal Palencia daría a priori la plantilla por cerrada. La intención del club era formar una plantilla con doce jugadores para competir en Primera FEB, número de efectivos al que ha llegado con el pívot serbio. La composición que liderará Natxo Lezkano estará formada por Alec Wintering, Xabi Oroz e Ingus Jakovičs en el puesto de base. Tobias Borg, Adam Kunkel y Manu Rodríguez como escoltas. Mathieu Kamba y Álvaro Muñoz para la demarcación de alero. La posición más vulnerable será el 'cuatro' con Josip Vrankic como único especialista para el puesto de ala-pívot. Para completar el equipo con Mladen Armus, Stephen Ugochukwu y Chema González como pívots.

El fichaje de Mladen Armus responde a una de las grandes necesidades del Súper Agropal Palencia, centímetros en la pintura. Los 2.06m de Chema González y los 2.01m de Ohochukwu podrían suponer una debilidad ante interiores de gran envergadura. El pívot serbio cuenta con un perfil diferente al de los otros dos cincos, algo similar a lo que sucedió la temporada pasada con el fichaje de Lucas Nguessan.

Natxo Lezkano será ahora el encargado de tratar de encajar todas estas piezas y hacer que el equipo compita al máximo nivel esta temporada. Una plantilla algo diferente y que comenzó a diseñarse con Luis Guil. La salida del técnico sevillano para ser técnico ayudante de Scariolo al Real Madrid obligó al conjunto morado a cambiar de planes. La gran apuesta por el regreso de Lezkano trae consigo un reto importante para el de Portugalete. Encajar todas estas piezas, que a priori, no será una tarea sencilla. Los roles de los jugadores, incluso de los que estaban en Palencia la pasada campaña, podrían variar y ganar o perder protagonismo.