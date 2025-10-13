El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Venta de productos de la huerta en la feria de la cebolla de Palenzuela.

Ver 115 fotos
Venta de productos de la huerta en la feria de la cebolla de Palenzuela. Luis Antonio Curiel

Miles de visitantes consolidan la feria de la cebolla de Palenzuela

Las suaves temperaturas de estos días son excelentes para el final de una campaña en la que se recolectarán 8.000 toneladas

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Palenzuela ha lucido sus mejores galas para celebrar la XX Feria de la Cebolla Horcal, que congregó a miles de personas durante toda la jornada ... y cerró con un elevado volumen de ventas. La feria es posible gracias a la implicación de los vecinos, que desde los días previos al evento trabajan voluntariamente para elaborar los numerosos pinchos y tapas cocinados con cebolla horcal como ingrediente principal. «Todo el pueblo se vuelca con los preparativos, lo que nos permite disfrutar de un día de fiesta en Palenzuela y ensalzar nuestro producto estrella, que es la cebolla horcal. Esta feria está plenamente consolidada y es un referente en Castilla y León, como demuestra la cantidad de gente que acude cada año», señaló Sara Esteban de los Mozos, alcaldesa de la localidad. La feria fue organizada por el Ayuntamiento de la villa y cuenta con la colaboración de la Asociación Promotora del Distintivo de Reconocimiento de la Cebolla de Palenzuela y otras instituciones, así como el apoyo de los propios palenzolanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  5. 5

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  8. 8

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes
  10. 10

    Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Miles de visitantes consolidan la feria de la cebolla de Palenzuela