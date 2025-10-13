Miles de visitantes consolidan la feria de la cebolla de Palenzuela

Palenzuela ha lucido sus mejores galas para celebrar la XX Feria de la Cebolla Horcal, que congregó a miles de personas durante toda la jornada ... y cerró con un elevado volumen de ventas. La feria es posible gracias a la implicación de los vecinos, que desde los días previos al evento trabajan voluntariamente para elaborar los numerosos pinchos y tapas cocinados con cebolla horcal como ingrediente principal. «Todo el pueblo se vuelca con los preparativos, lo que nos permite disfrutar de un día de fiesta en Palenzuela y ensalzar nuestro producto estrella, que es la cebolla horcal. Esta feria está plenamente consolidada y es un referente en Castilla y León, como demuestra la cantidad de gente que acude cada año», señaló Sara Esteban de los Mozos, alcaldesa de la localidad. La feria fue organizada por el Ayuntamiento de la villa y cuenta con la colaboración de la Asociación Promotora del Distintivo de Reconocimiento de la Cebolla de Palenzuela y otras instituciones, así como el apoyo de los propios palenzolanos.

La Asociación Promotora del Distintivo de Reconocimiento de la Cebolla de Palenzuela, en la que están agrupados todos los productores, se constituyó en 2004 con el fin de promocionar esta hortaliza y conseguir la Marca de Garantía como figura de calidad para relanzar la cebolla. La feria también es un medio para reivindicar la marca de garantía para el producto y desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de conseguir este distintivo.

Los actos han comenzado este domingo a primera hora de la mañana con los pasacalles amenizados al son de tamboril y dulzaina por los Dulzaineros del Cerrato y El Cabás. Otro de los actos que congregó a numerosos fieles fue la celebración de la eucaristía, amenizada por el Grupo Viejo Castillo de Hornillos de Cerrato, que arrancó los aplausos al término de la celebración. Varios niños de la localidad ofrecieron los productos típicos de la huerta de Palenzuela.

Después de la misa, todos los asistentes degustaron los más de 5.000 pinchos de tortillas elaboradas con patata y cebolla y los canapés preparados por los vecinos de la localidad. La feria ofreció numerosas recetas para todos los gustos, con la única condición de que entre los ingredientes estuviera presente la cebolla horcal. Los palenzolanos también elaboraron miles de pinchos de morcilla asada, que hicieron las delicias de todos los asistentes y los jóvenes ofrecieron otras exquisiteces para el paladar, como sopa de cebolla, aros de cebolla, cebolla confitada y aceitunas aliñadas con pimentón y cebolla. Los jóvenes se implicaron de un modo especial en el reparto de los pinchos.

La feria contó con varios puestos en los que estuvieron presentes los distintos productores de la localidad, además de artesanos de la zona y de Alimentos de Palencia. Además de las cebollas, los asistentes pudieron comprar otras verduras de la huerta palenzolana, frutos secos de la zona, repostería, embutidos, quesos, envasados, vinos y artesanía. El grupo local de Manos Unidas también ofreció sus labores, con gran acogida durante toda la jornada.

Los productores de cebolla horcal aseguran que este año la producción rondará las ocho mil toneladas de excelente calidad, una cifra ligeramente superior a otros años y que las temperaturas suaves de estos días son excelentes para el final de esta campaña.