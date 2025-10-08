La producción de cebolla horcal de Palenzuela alcanzará las 8.000 toneladas

La producción de cebolla horcal de la huerta de Palenzuela rondará esta campaña las 8.000 toneladas, y con unos buenos precios para los productores. ... Además, el municipio, que cuenta con 125 hectáreas dedicadas a la cebolla horcal, tiene todo preparado para celebrar este próximo domingo, 12 de octubre, la feria dedicada a este producto tan característico de su huerta. Ya son veinte las ediciones de la feria desde que comenzó en 2004, que solo ha faltado a la cita en el lapsus de la pandemia.

La cebolla de Palenzuela, un producto excepcional por su textura y su sabor dulce, de forma achatada y color amarillo, es ideal para multitud de elaboraciones, en especial para la morcilla. Se vende en varias provincias de Castilla y León y en las comunidades de Asturias, Galicia, Madrid y País Vasco.

La cosecha de este año, que está en plena recolección, se prevé de una excelente calidad gracias a las condiciones meteorológicas que se han dado y alcanzará los 8 millones de kilos del producto, según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Sara Esteban de los Mozos, en la presentación de la feria este miércoles en la Diputación.

La feria acogerá a una veintena de expositores dedicados a la cebolla, a productos de la marca de calidad Alimentos de Palencia y a otros de la huerta de Palenzuela. La programación también incluye una degustación de platos elaborados con cebolla, actividades infantiles, sorteo de cestas de productos, un recital de boleros y la entrega de la Cebolla de Honor, que este año recae en el Instituto Tecnológico Agrario y Agroalimentario (Itagra) por su trayectoria en los últimos 25 años, para ensalzar la labor de ensayos y análisis de suelos y por su compromiso con el sector agroalimentario.

La feria se ha consolidado como una de las citas gastronómicas más importantes de la provincia, que crece cada año en número de visitantes y que supone un gran impulso económico, no solo para la localidad sino también para los municipios cercanos cuyos establecimientos hosteleros reparten la actividad que genera la feria.

La alcaldesa de Palenzuela ha recordado también que otra de las prioridades del Ayuntamiento de Palenzuela es la conservación y difusión del patrimonio local, con el exponente de la iglesia de San Juan Bautista, donde destacan los altares, la orfebrería y la ropa litúrgica, entre otros elementos. También en el templo puede visitarse la capilla funeraria de Los Salazar, también conocida como Capilla de la Inmaculada Concepción, que cuenta con un importante políptico renacentista burgalés de 1575, con tablas flamencas posiblemente adquiridas en Flandes, donde la familia Salazar contaba con importantes negocios.

El recorrido por las calles palenzolanas lleva al visitante también hasta las ruinas de Santa Eulalia, que próximamente albergarán un mercado de proximidad, cuyo contrato de la obra de adecuación fue formalizado el mes pasado por la Diputación. El proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEu, por un importe de 187.550 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, desde la firma del acta de replanteo.

Las obras consistirán la mejora de la accesibilidad del entorno. Asimismo, se facilitará la instalación eléctrica y de iluminación, y el ajardinamiento del entorno respetando el valor patrimonial de la iglesia de Santa Eulalia, alterando en el mínimo grado posible los restos materiales y arqueológicos de la iglesia, y favoreciendo que se convierta en un enclave único, según ha recordado la vicepresidenta primera de la Diputación, María José de la Fuente.