El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria de la cebolla de Palenzuela en la edición de 2023. Marta Moras

La producción de cebolla horcal de Palenzuela alcanzará las 8.000 toneladas

El municipio albergará este próximo domingo la feria, en la que se reconocerá la labor del Itagra en sus bodas de plata

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:16

Comenta

La producción de cebolla horcal de la huerta de Palenzuela rondará esta campaña las 8.000 toneladas, y con unos buenos precios para los productores. ... Además, el municipio, que cuenta con 125 hectáreas dedicadas a la cebolla horcal, tiene todo preparado para celebrar este próximo domingo, 12 de octubre, la feria dedicada a este producto tan característico de su huerta. Ya son veinte las ediciones de la feria desde que comenzó en 2004, que solo ha faltado a la cita en el lapsus de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  3. 3 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  4. 4 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La producción de cebolla horcal de Palenzuela alcanzará las 8.000 toneladas

La producción de cebolla horcal de Palenzuela alcanzará las 8.000 toneladas