Más de mil personas se unen contra la fibromialgia en Villalobón La octava edición de la prueba sirve, un año más, para visibilizar la enfermedad y sumar fondos para los afectados y sus familiares

El Norte Palencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:19

Villalobón se convirtió ayer en el epicentro de la solidaridad con la octava edición de la Carrera por la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, que reunió a más de mil personas, concretamente hubo 1.118 participantes, con 225 niños y 793 adultos que superaron todas las expectativas de la organización.

El programa dio comienzo a las 11:30 horas con las carreras infantiles y las 12:15 horas arrancó la carrera absoluta, que se disputó sobre un recorrido de cuatro kilómetros con salida y llegada en la plaza de la localidad. La organización otorgó premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y, como en ediciones anteriores, también hubo un sorteo de regalos entre todos los dorsales. La jornada se cerró con una degustación de paella popular ofrecida por el Ayuntamiento de Villalobón, para reforzar la convivencia y hermandad que caracteriza a la cita. Con lo recaudado. La Asociación de Fibromialgia de Palencia seguirá impulsando sus programas de atención y apoyo a personas afectadas por la enfermedad, así como a sus familias.

