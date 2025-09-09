Villalobón acogerá el domingo 14 la octava edición de la Carrera de la Fibromialgia La cita reunirá a familias y participantes de todas las edades, con el objetivo de apoyar a los afectados y visibilizar la enfermedad

Villalobón se prepara para convertirse el próximo domingo, 14 de septiembre, en el epicentro de la solidaridad en la provincia. La localidad acogerá la octava edición de la Carrera de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, una cita que ya es tradición y que combina deporte, concienciación y convivencia en un mismo espacio.

La presentación de la prueba tuvo ha tenido lugar en la Diputación Provincial y ha contado con la participación del diputado provincial de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo; el alcalde de Villalobón, Gonzalo Mota, y la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Palencia, Pilar Fernández. Todos coincidieron en destacar el crecimiento de un evento que ha sabido consolidarse en el calendario provincial gracias a su carácter inclusivo y a la respuesta de la ciudadanía.

«Es un clásico en el calendario de carreras solidarias de la provincia. Es una gran propuesta de solidaridad para una jornada que reúne a familias y muchas personas concienciadas con la realidad de la fibromialgia», apuntó Obispo, quien subrayó el valor de la colaboración institucional y social que hace posible esta convocatoria anual.

La cita mantiene un formato que la diferencia de otras carreras populares. Aunque cuenta con una prueba absoluta de carácter competitivo, el evento está abierto a la participación en múltiples formas. Corriendo, caminando, en bicicleta, en patines o incluso acompañados de mascotas. Una manera de abrir las puertas a todo tipo de públicos, desde deportistas habituales hasta familias que buscan pasar una mañana distinta en un ambiente festivo.

Para la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Palencia, Pilar Fernández, este aspecto es fundamental. «Es muy de agradecer cómo se vuelca Villalobón con nosotros. Es un día festivo desde primera hora de la mañana con una prueba donde rondamos las mil inscripciones. Se puede ir con niños, en patines, bicis o sillas de ruedas, siendo una prueba muy inclusiva», explicó, subrayando el carácter participativo de la jornada.

El programa dará comienzo a las 11:30 horas con las carreras infantiles, adaptadas a las diferentes edades. A las 12:15 horas se dará la salida a la carrera absoluta, que se disputará sobre un recorrido de cuatro kilómetros con salida y llegada en la plaza de la localidad. La organización ha previsto premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y, como en ediciones anteriores, se celebrará un sorteo de regalos entre todos los dorsales. La jornada se cerrará con una degustación de paella popular ofrecida por el Ayuntamiento de Villalobón, que busca reforzar el componente de convivencia y hermandad que caracteriza a la cita.

Las inscripciones tienen un precio simbólico de seis euros para adultos y de dos euros para niños. Podrán formalizarse tanto online, a través de la plataforma Runvasport, como de manera presencial en Palencia hasta el próximo 11 de septiembre, en Deportes Bikila (en horario comercial) y en el Centro de Día San Juanillo (de lunes a viernes de 10h a 13:30h). La recogida de dorsales se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el propio Ayuntamiento de Villalobón y también el mismo día de la prueba hasta las 10:30 horas.

El éxito de la carrera se mide no solo en la participación, que cada año crece y alcanza cifras cercanas al millar de inscritos, sino también en el impacto social y económico que genera. Lo recaudado permitirá a la Asociación de Fibromialgia de Palencia seguir impulsando sus programas de atención y apoyo a personas afectadas por la enfermedad, así como a sus familias.

Pilar Fernández detalló que este año los fondos obtenidos se destinarán, en gran medida, a ampliar la oferta de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia. «Este dinero que recaudamos nos permite sobre todo ampliar nuestra oferta de actividades. Este año contaremos con taller de pilates, que es de los más demandados, y tendremos también otro de ejercicios de fuerza. Hemos contado con dos conferencias muy importantes de Barcelona y tenemos otra todavía pendiente», explicó.

La presidenta reconoció que, a pesar de los avances en materia de visibilidad, aún queda mucho camino por recorrer. «No voy a decir que estamos desatendidas, pero sí que nos falta muchísimo apoyo. Gracias a la lucha de las asociaciones y al apoyo de las instituciones, se nos conoce más, pero todavía nos queda mucho trabajo. Esto puede ser una ventana muy importante para dar a conocer nuestros problemas y nuestras necesidades», concluyó.

De este modo, la cita de Villalobón refuerza su papel como escaparate solidario y espacio de encuentro para dar visibilidad a una enfermedad que todavía requiere un mayor apoyo social y sanitario.