Mercadillo solidario, este domingo en Torquemada.

Mercadillo solidario, este domingo en Torquemada. Luis Antonio Curiel

Mercadillo solidario en Torquemada para apoyar el síndrome CHD8

Los vecinos colaboran con esta condición genética que afecta principalmente el desarrollo neurológico y físico

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:05

Torquemada mostró este domingo su cara más solidaria con la edición del XIII Mercadillo a favor de la Asociación 'Emuná Síndrome CHD8'. Esta asociación nace ... con el propósito de acompañar a las familias, promover la investigación y sensibilizar a la sociedad sobre el síndrome relacionado con el gen CHD8, una condición genética poco frecuente que afecta principalmente el desarrollo neurológico y físico. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por familias, profesionales y voluntarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el síndrome CHD8. Su misión es proporcionar apoyo emocional, asesoramiento y recursos a quienes enfrentan esta realidad. De hecho, durante el café se explicó la misión de esta asociación. Torquemada se volcó con el Mercadillo Solidario en el que participaron numerosos vecinos, que mostraron su cara más alegre en una jornada que se convirtió en una auténtica fiesta de la solidaridad en el Cerrato.

