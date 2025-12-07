Mercadillo solidario en Torquemada para apoyar el síndrome CHD8

Torquemada mostró este domingo su cara más solidaria con la edición del XIII Mercadillo a favor de la Asociación 'Emuná Síndrome CHD8'. Esta asociación nace ... con el propósito de acompañar a las familias, promover la investigación y sensibilizar a la sociedad sobre el síndrome relacionado con el gen CHD8, una condición genética poco frecuente que afecta principalmente el desarrollo neurológico y físico. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por familias, profesionales y voluntarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el síndrome CHD8. Su misión es proporcionar apoyo emocional, asesoramiento y recursos a quienes enfrentan esta realidad. De hecho, durante el café se explicó la misión de esta asociación. Torquemada se volcó con el Mercadillo Solidario en el que participaron numerosos vecinos, que mostraron su cara más alegre en una jornada que se convirtió en una auténtica fiesta de la solidaridad en el Cerrato.

Organizado por el colectivo 'Torquemada Solidaria', los torquemadenses pudieron adquirir numerosos objetos navideños, belenes, llaveros, pulseras, cuadros, lámparas, cerámicas, juguetes, bolsos, bisutería, ropa y otras muchas manualidades en el mercadillo solidario de artesanía. Muchas de estas piezas fueron elaboradas en los talleres previos a la jornada solidaria, contribuyendo de este modo a dinamizar la vida de los pueblos durante todo el año y haciéndolo por una buena causa. Por su parte, algunos vecinos, asociaciones, empresas y establecimientos de Palencia y de la comarca también aportaron algunas piezas para colaborar con el mercadillo solidario, lo que permitió realizar el sorteo de una gran cesta navideña y varios lotes de productos, que suscitaron gran interés entre los vecinos, que agotaron las papeletas al finalizar la jornada.

El bingo organizado por los quintos de 2006 fue otro de los actos que más público congregó. Los vecinos se volcaron con diversos platos, guisos y postres que fueron degustados por un precio simbólico durante el mercadillo solidario. «Estamos muy satisfechos con la respuesta de todo el pueblo y de varias localidades vecinas, además del apoyo de empresas y establecimientos, que nos han permitido acabar la jornada con una buena recaudación, que estamos seguros que incrementará en los próximos días con alguna aportación más. Torquemada ha mostrado su lado más solidario por una buena causa», destacaron desde la Asociación Cultural 'Torquemada Solidaria', promotora del mercadillo. La recaudación total de las actividades llevadas a cabo este año se destinará a la Asociación 'Emuná', que compartieron con todos los vecinos la labor que realizan para dar visibilidad a esta enfermedad rara.

Calendarios solidarios

Los vecinos también pudieron adquirir los calendarios realizados por la Asociación 'Torquemada Solidaria', con gran éxito de ventas. La implicación de todo el pueblo hizo posible una gran fiesta de la solidaridad durante toda la jornada. «El objetivo es que los niños disfruten de la solidaridad y participen de alguna manera aportando sus sonrisas y colaborando en los talleres y venta de artículos, tocándonos el corazón a todos para que hagamos un mundo mejor. Este año han tenido un papel destacado con el bingo organizado por los quintos o la actuación humorística de nuestros jóvenes», señaló Carolina Fernández, una de las responsables de 'Torquemada Solidaria', a la vez que recordó los numerosos gestos de solidaridad que los niños y jóvenes expresan en las diversas iniciativas llevadas a cabo durante el año. La jornada también contó con la exposición de tallas de madera de los alumnos de Torquemada y el profe Manu.

Este mercadillo es un punto y seguido a otras iniciativas solidarias organizadas durante todo el año y cuya recaudación se ha destinado a sensibilizar a los vecinos sobre la labor realizada por la Asociación 'Emuná Síndrome CHD8'. En ediciones anteriores, Torquemada se volcó con la hambruna del Cuerno de África en 2012, el tifón que asoló Filipinas al año siguiente, FUNDAME en la siguiente edición, que se encarga de promover la investigación de la atrofia muscular espinal que afecta a 1.500 personas, los trasplantados de corazón en 2015, la fibrosis quística al año siguiente y la Asociación 'Autismo Palencia' en el año 2017 y ALCER, la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón en Palencia y a APEM, la Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple en el año 2018, cerrando sus colaboraciones en 2019 con la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia y la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas. En el año 2021, la colaboración fue para la Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejia Alternante, mientras que en el año 2022 la recaudación fue para la Asociación de Síndrome de Down de Palencia, dedicando el esfuerzo del año 2013 a favor de la Residencia de Ancianos 'Alberto Acítores', de Torquemada, mientras que la pasada edición todo lo recaudado se destinó a 'Puentes ONGD'. Más de 60.000 €uros se han recaudado en estos doce mercadillos y actos solidarios promovidos por 'Torquemada Solidaria'.

El colectivo cuenta con más de 80 socios y numerosos colaboradores que cada año intentan sensibilizarse con los problemas que hay en el pueblo o en la sociedad. A lo largo de estos meses, los vecinos han sido especialmente sensibles con la labor desarrollada por 'Emuná' a través de los talleres o la Marcha a Valdesalce, entre otras acciones. Todo ello para ayudar a los que más lo necesitan.