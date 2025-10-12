El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Otro mal inicio le cuesta demasiado caro al Becerril

Un arranque lleno de imprecisiones y falto de intensidad condenó a los de Francis Olea, que encajaron tres goles en apenas media hora (1-3)

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:57

El Becerril ha vuelto este domingo a tropezar con la misma piedra. Un arranque lleno de imprecisiones y falto de intensidad condenó a los de ... Francis Olea, que encajaron tres goles en apenas media hora y vieron cómo el Guijuelo se marchaba en el marcador. El golazo de falta directa de Ismael dio aire y esperanza al conjunto local justo antes del descanso. El conjunto becerrileño ofreció una notable mejoría tras el paso por vestuarios, pero las interrupciones constantes y la falta de acierto en los metros finales impidieron que la reacción se tradujera en puntos. Los de Francis Olea se quedan justo marcando la permanencia en decimoquinta posición con cuatro puntos.

