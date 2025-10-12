Otro mal inicio le cuesta demasiado caro al Becerril

El Becerril ha vuelto este domingo a tropezar con la misma piedra. Un arranque lleno de imprecisiones y falto de intensidad condenó a los de ... Francis Olea, que encajaron tres goles en apenas media hora y vieron cómo el Guijuelo se marchaba en el marcador. El golazo de falta directa de Ismael dio aire y esperanza al conjunto local justo antes del descanso. El conjunto becerrileño ofreció una notable mejoría tras el paso por vestuarios, pero las interrupciones constantes y la falta de acierto en los metros finales impidieron que la reacción se tradujera en puntos. Los de Francis Olea se quedan justo marcando la permanencia en decimoquinta posición con cuatro puntos.

Los primeros compases de juego en el Mariano Haro estuvieron muy igualados, con un ritmo bajo y sin demasiados acercamientos sobre las áreas. El Becerril controló muy bien el dominio posicional del Guijuelo y superó esos primeros minutos sin encajar, lo que venía siendo su principal debe. Sin embargo, sobre el cuarto de hora llegó el primer golpe de los salmantinos. Destello de enorme calidad de Víctor por el perfil diestro y pase atrás para que Álex, desde el punto de penalti, anotase el primer tanto del choque.

El conjunto local terminó por desconectarse y lo pagó caro, encajando otros dos goles. Víctor envió al fondo de la red un gran envío desde la banda izquierda después de adelantarse a los defensores becerrileños. En la siguiente llegada, Víctor habilitó a Santa para que rematase cruzado ante Sevi y colocase el 0-3 en el marcador del Mariano Haro. En los instantes finales de la primera mitad mejoró el conjunto de Francis Olea y encontró algo de esperanza a balón parado. Ismael firmó un excepcional gol de falta directa al filo del descanso para hacer creer a los becerrileños.

El Becerril mejoró notablemente durante los primeros compases de la segunda mitad y dominó al Guijuelo, pero las constantes interrupciones y pérdidas de tiempo de los visitantes le terminaron por sacar de quicio.

La falta de criterio arbitral provocó que el partido terminase con varias trifulcas entre ambos bandos. Enfrentamientos constantes, después de un partido que apenas había tenido juego sucio.