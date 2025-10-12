Remontada para seguir líder

El Palencia CF ha logrado este domingo una nueva victoria en La Balastera en un partido lleno de intensidad, emoción y goles. Los de Jorge ... Calvo 'Marchena' tuvieron que remar contracorriente tras el gol inicial del Júpiter Leonés, pero reaccionaron con carácter y acierto para darle la vuelta al marcador y acabar imponiéndose por 3-2. Los tantos de Vallecillo, Mario Robles e Iker, este último de penalti, dieron la vuelta al marcador, para terminar sufriendo tras el tanto de Da Silva en la recta final. Un triunfo de peso ante un rival llamado a pelear por la zona alta que refuerza la confianza de un equipo cada vez más sólido y que se mantiene líder de la clasificación. El conjunto morado seguirá una semana más en lo más alto de la tabla, tras cinco triunfos y un empate. Los de Marchena tendrán la próxima semana otro examen al visitar a otro de los grandes favoritos al ascenso directo, el Guijuelo.

El choque arrancó con un ritmo frenético y con ocasiones para los dos equipos. Del Cerro dispuso de la primera oportunidad de peligro antes de cumplirse los primeros cinco minutos de juego con un disparo lejano que se marchó por muy poco. La respuesta del Palencia CF no se hizo esperar y apenas un minuto más tarde Iker Hernández caía dentro del área rival, en una acción donde el colegiado no veía ninguna infracción por parte del defensor leonés. Lo intentaron los de Marchena a balón parado, con un remate de cabeza de Vallecillo que se marchaba desviado. Tuvo otra gran oportunidad el Júpiter Leonés en una falta lateral lejana que llegó a los pies de Cuello, que remató por encima del larguero desde una posición franca.

El dominio era más de los palentinos, pero las oportunidades más claras eran para los visitantes. En una de ellas, el Júpiter Leonés acertó. Choco lograba anotar tras una intentona previa bloqueada por Colás y, con Unai en el suelo, adelantaba al filial leonés en el marcador.

La respuesta del Palencia CF no se hizo esperar. Apenas cinco minutos más tarde, el conjunto de Marchena daba un golpe sobre la mesa. Gran jugada de Iker por el perfil diestro, pase de la muerte medido y Vallecillo no perdonaba para empatar el choque. Una vez restablecidas las tablas, el Palencia CF continuó dominando, pese a que las llegadas del Júpiter Leonés continuaban generando mucho peligro. La más clara antes del descanso fue un disparo de Morante desde la frontal que se encontró con una gran parada de Unai para mantener el empate.

La segunda parte arrancaba con una declaración de intenciones por parte del Palencia CF. Vallecillo se plantaba en un mano a mano ante el portero visitante antes de cumplirse el primer minuto de juego, aunque su remate algo forzado se marchaba por encima del travesaño. La segunda llegada clara de los de Marchena apenas tardó dos minutos en producirse, con un remate de Rodri con el exterior a las manos de Javi Palomares. El Júpiter Leonés también encontró en una jugada combinativa una clara opción para adelantarse en el marcador. Gran jugada de Morante por la izquierda y remate de Cuello desde la frontal que atrapó Unai.

Los de Marchena desequilibraron la balanza a base de empuje y con una genialidad de por medio. Gran centro de Samu, peinada atrás de Colás con la cabeza y volea de Mario Robles para quitarle las telarañas a la escuadra de la portería del Júpiter. El centrocampista morado firmaba una excelente acción para terminar de darle la vuelta al marcador.

La intensidad y las alternativas para los dos conjuntos continuaron siendo una constante. Una gran jugada de Samu por el perfil izquierdo culminó en un centro que no encontró rematador, pero que en la segunda jugada recogió Rodri para forzar un penalti tras superar a dos defensores del Júpiter. La pena máxima la lanzó Iker para anotar el tercero de los palentinos.

El Júpiter Leonés no bajó los brazos pese a verse con dos tantos de desventaja. El filial leonés empujó en busca del empate y apenas dos minutos más tarde, estuvo a punto de aprovechar un error en salida de balón del Palencia CF para recortar diferencias. El disparo de Oviedo fue bloqueado por Colás para enviar el balón a saque de esquina. La insistencia de los visitantes encontraría su premio instantes más tarde. Centro de Juan desde una posición muy lejana y remate de cabeza de Da Silva directo al fondo de la red para estrechar la diferencia a tan solo un gol. Una acción donde toda la defensa morada protestó por posible fuera de juego del atacante leonés.

Los de Marchena supieron jugar los últimos diez minutos para certificar su victoria. Incluso las oportunidades más claras fueron para los locales. Iker envió un balón al larguero en un mano a mano y Vallecillo tampoco pudo acertar en el rechace. El propio Iker a la media vuelta volvió a toparse contra Palomares.