Ferreras salta por encima de un contrario.

Ferreras salta por encima de un contrario. Iván Tomé

Remontada para seguir líder

El Palencia CF se sobrepone con carácter y acierto al tanto inicial del Júpiter Leonés (3-2) y firma otro valioso triunfo en La Balastera

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:47

El Palencia CF ha logrado este domingo una nueva victoria en La Balastera en un partido lleno de intensidad, emoción y goles. Los de Jorge ... Calvo 'Marchena' tuvieron que remar contracorriente tras el gol inicial del Júpiter Leonés, pero reaccionaron con carácter y acierto para darle la vuelta al marcador y acabar imponiéndose por 3-2. Los tantos de Vallecillo, Mario Robles e Iker, este último de penalti, dieron la vuelta al marcador, para terminar sufriendo tras el tanto de Da Silva en la recta final. Un triunfo de peso ante un rival llamado a pelear por la zona alta que refuerza la confianza de un equipo cada vez más sólido y que se mantiene líder de la clasificación. El conjunto morado seguirá una semana más en lo más alto de la tabla, tras cinco triunfos y un empate. Los de Marchena tendrán la próxima semana otro examen al visitar a otro de los grandes favoritos al ascenso directo, el Guijuelo.

