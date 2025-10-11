El Palencia Cristo gana en un complicado feudo

El Palencia Cristo se levantó este sábado de la inesperada derrota de la anterior jornada ante el Atlético Mansillés llevándose el botín de los tres ... puntos del complicado feudo de otro equipo leonés, La Virgen del Camino (0-2). Los revulsivos Citores y César se repartieron los tantos del encuentro en Los Dominicos. El Palencia Cristo duerme este sábado líder de la clasificación de Tercera RFEF a la espera del resultado del domingo del Palencia CF.

Fue muy bueno el arranque visitante. Felipe estuvo a punto de abrir el marcador con un golpeo desde la frontal del área cuyo bote estuvo a punto de despistar al portero Dani. Cinco minutos después, una triangulación permitió a Rober colgar un centro que Rubo cabeceó por encima de la cruceta. El entrenador de La Virgen del Camino, Nanín, se vio obligado a sustituir a Vigueras antes del minuto 25 por lesión. El primer aviso serio de los locales fue una acometida de Miguel Ángel en la que Pablo estuvo más rápido al corte cerca del punto de penalti. El propio Miguel Ángel ejecutó poco después un zurdazo alto. La réplica del Palencia Cristo fue un envío largo a balón parado que se coló entre la defensa y que el meta Dani pudo despejar en última instancia.

Nanín movió ficha al paso por los vestuarios, dando entrada a Lescún por Alberto. Por su parte, el técnico morado, Chuchi Jorques, esperó bastante para agitar el árbol aunque lo hizo de manera providencial. Otro latigazo de Miguel Ángel, el jugador más incisivo de La Virgen, inició el repertorio de oportunidades del segundo tiempo. El Palencia Cristo pasó a adoptar el recurso del contragolpe, sobre todo por el flanco derecho.

Chuchi Jorques hizo dos permutas fundamentales para el resultado del duelo al introducir a Munguía y Cítores por Jaime Márquez y Mikel. Un minuto después de la doble sustitución, en el 66, llegó el primer tanto del encuentro. El recién ingresado Cítores conectó una volea ajustada al palo tras un saque de puerta en largo que Ariel despejó defectuosamente.

Ander y César protagonizaron la segunda doble permuta de Chuchi Jorques. La Virgen se vio obligada a asumir el control del juego, lo cual generó peligrosas situaciones de contragolpe. Buena muestra de ello fue el tanto de la sentencia, una acción de velocidad que involucró a tres de los recambios visitantes: Javi Rubio, el quinto y último revulsivo de Chuchi Jorques, corrió por el flanco izquierdo para descolocar a la defensa y centró raso a Cítores, el autor del primer tanto, que regaló medio gol permitiendo pasar el balón con una hábil finta para el remate cruzado de César en el minuto 85.

El Palencia Cristo contabiliza cinco victorias y una derrota en las seis primeras jornadas de liga. Su siguiente partido será el domingo 19 (17:00 horas) contra el Santa Marta en La Balastera.