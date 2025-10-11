El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Palencia Cristo gana en un complicado feudo

Dos goles tras el descanso ante La Virgen del Camino hacen dormir líder al equipo de Chuchi Jorques, que sacó rédito de sus cambios

Miguel González-ADG

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:35

Comenta

El Palencia Cristo se levantó este sábado de la inesperada derrota de la anterior jornada ante el Atlético Mansillés llevándose el botín de los tres ... puntos del complicado feudo de otro equipo leonés, La Virgen del Camino (0-2). Los revulsivos Citores y César se repartieron los tantos del encuentro en Los Dominicos. El Palencia Cristo duerme este sábado líder de la clasificación de Tercera RFEF a la espera del resultado del domingo del Palencia CF.

