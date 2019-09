Luis Manuel Navas, catedrático de la UVA en Palencia, presidente de la Sociedad Española de Agroingeniería Luis Manuel Navas. / Marta Moras 250 socios individuales e institucionales conforman la sociedad EL NORTE Palencia Viernes, 13 septiembre 2019, 17:24

El catedrático del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal del Campus de la Universidad de Valladolid en Palencia y director de la Cátedra Brasil del Centro Tordesillas de Relaciones con Iberoamérica, Luis Manuel Navas Gracia, ha sido elegido presidente de la Sociedad Española de Agroingeniería (SEAgIng) durante la Asamblea General de dicha sociedad celebrada dentro del X Congreso Ibérico de Agroingeniería.

La SEAgIng la conforman cerca de 250 socios individuales e institucionales. Entre sus objetivos y fines se encuentran los de promover la colaboración científica, el intercambio de conocimiento técnico y la transferencia de tecnología en el ámbito de la Agroingeniería, área temática que en España también se conoce como Ingeniera Rural, y que fuera de España se denomina Ingeniería Agrícola o Ingeniería de Biosistemas.

La actividad de la SEAgIng también es muy intensa en la organización de congresos, seminarios y jornadas que contribuyan al intercambio y coordinación entre investigadores, docentes, técnicos, profesionales, empresas e instituciones relacionadas con la Agroingeniería. La SEAgIng se estructura en los siguientes grupos de trabajo: G1, Energía; G2, Ingeniería de regadíos; G3, Mecanización agraria; G4, Construcción; G5, Proyectos, medioambiente y territorio; G6, Tecnología. de invernaderos; G7, Tecnología de la producción animal y acuicultura; G8, Innovación educativa; y G9, Automatización e informática en la agricultura.

Una actividad muy importante desarrollada desde la SEAgIng es la colaboración activa con otras sociedades afines de carácter nacional e internacional.

En este sentido, la SEAgIng es el representante español, y tiene una importante participación, en las sociedades europea (EurAgEng, European Society for Agricultural Engineers) y mundial (CIGR, International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) del ámbito de la Agroingeniería.