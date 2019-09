Luis Domingo González: «He tenido la sensación de fracaso en la proyección de la provincia» Luis Domingo González. / A. Quintero El representante en la provincia de la Junta se despide después de diez años en el cargo y el martes volverá a la docencia en el Tello Téllez ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 5 septiembre 2019, 22:35

Un motivo personal le obligó a adelantar la comparencia de prensa para despedirse y agradecer a todas las personas que han rodeado a Luis Domingo González durante está década como delegado territorial de la Junta en Palencia. Diez años que arrancaron en plena crisis económica y en los que, según el propio González, «me han hecho mejor persona». Agradeció a su partido, al expresidente de Junta Juan Vicente Herrera, a los jefes de servicio, a los más de 6.000 trabajadores de administración, a colectivos sociales, culturales, económicos y políticos, así como a todos los alcaldes («es el cargo en política más importante en política», llegó a decir), a todos los palentinos y a los medios de comunicación.

Más información Rubio Mielgo sustituye a Luis Domingo González como delegado de la Junta en Palencia

Fue un acto en el que González no se colgó ninguna medalla, incluso se recriminó no haber exportado más la imagen de Palencia fuera de sus fronteras. «He tenido la sensación de fracaso en la proyección de la provincia fuera de ella. Me gustaría que fuese más conocida porque tiene potencial y que generase noticias buenas. Palencia sufre una crisis de identidad y necesita gente ambiciosa. No sé si hemos sembrado ese germen para futuras generaciones», apuntó el hasta el próximo lunes delegado territorial, que seguirá defendiendo los intereses de su provincia de adopción (burgalés de nacimiento). «Los fundamental por Palencia aún lo tengo por hacer», continuó.

De esta forma, el próximo reto de Luis Domingo González será formar a los palentinos del futuro, pues desde el martes volverá a su puesto en el colegio Tello Téllez de la capital. «Mi siguiente sueño es acudir a hacer una actividad que me va a seguir enriqueciendo. Va a abrir mi mente. La pasión que puse en la política, la pondré ahora en la educación», concluyó González.