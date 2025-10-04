El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Patio del colegio Ave María y fincas colindantes. Marta Moras

La Junta urge al Ayuntamiento a desinfectar el colegio Ave María ante la presencia de ratas

La directora del centro registró un escrito en el Consistorio en la que se alertaba sobre la presencia de ratas e insectos en el patio

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:52

Comenta

La Delegación Territorial de la Junta en Palencia ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Palencia para que adopte «urgentes medidas de desparasitación» en el colegio público Ave María y sus entornos, así como la limpieza de la finca origen del foco de infección que ocasiona la presencia de roedores e insectos. Desde la Administración autonómica trasladan que el pasado 19 de septiembre, la directora del colegio registró un escrito dirigido al Consistorio en la que se alertaba sobre la presencia de ratas e insectos en el patio del colegio, situación que representa un «riesgo para la salud y seguridad» de los alumnos. Ante dicha petición «aún no se ha obtenido ninguna respuesta», apuntan.

En el documento presentado por la dirección del centro se recoge que «tanto padres como profesorado han manifestado una profunda preocupación por el posible deterioro de la salubridad del centro escolar«, y que el «continuo acceso» de roedores e insectos de diferente tipo «se transforme en plaga».

Todo ello sumado a los consiguientes peligros que conlleva, ya que la edad mayoritaria del alumnado es muy baja para tener conciencia de los peligros que puede suponer el contacto con dichos animales, añaden desde este colegio de Palencia.

Desde la Junta de Castilla y León reiteraron la «importancia de proteger la salud de la comunidad educativa» y reiteró la solicitud al Ayuntamiento para que, con «carácter urgente», adopte las medidas necesarias para« paliar la situación de insalubridad», concluyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  4. 4 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  5. 5 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  6. 6

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  10. 10

    «Ha venido mi hija de Madrid para ir al cardiólogo para nada, podían haber avisado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta urge al Ayuntamiento a desinfectar el colegio Ave María ante la presencia de ratas

La Junta urge al Ayuntamiento a desinfectar el colegio Ave María ante la presencia de ratas