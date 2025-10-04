La Junta urge al Ayuntamiento a desinfectar el colegio Ave María ante la presencia de ratas La directora del centro registró un escrito en el Consistorio en la que se alertaba sobre la presencia de ratas e insectos en el patio

El Norte Palencia Sábado, 4 de octubre 2025, 08:52

La Delegación Territorial de la Junta en Palencia ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Palencia para que adopte «urgentes medidas de desparasitación» en el colegio público Ave María y sus entornos, así como la limpieza de la finca origen del foco de infección que ocasiona la presencia de roedores e insectos. Desde la Administración autonómica trasladan que el pasado 19 de septiembre, la directora del colegio registró un escrito dirigido al Consistorio en la que se alertaba sobre la presencia de ratas e insectos en el patio del colegio, situación que representa un «riesgo para la salud y seguridad» de los alumnos. Ante dicha petición «aún no se ha obtenido ninguna respuesta», apuntan.

En el documento presentado por la dirección del centro se recoge que «tanto padres como profesorado han manifestado una profunda preocupación por el posible deterioro de la salubridad del centro escolar«, y que el «continuo acceso» de roedores e insectos de diferente tipo «se transforme en plaga».

Todo ello sumado a los consiguientes peligros que conlleva, ya que la edad mayoritaria del alumnado es muy baja para tener conciencia de los peligros que puede suponer el contacto con dichos animales, añaden desde este colegio de Palencia.

Desde la Junta de Castilla y León reiteraron la «importancia de proteger la salud de la comunidad educativa» y reiteró la solicitud al Ayuntamiento para que, con «carácter urgente», adopte las medidas necesarias para« paliar la situación de insalubridad», concluyen.