Las familias del colegio Ave María alertan de la presencia de ratas en el patio

La junta directiva del AMPA del colegio público Ave María alerta de que hay ratas en el patio del centro. Las madres y padres aseguran que han mantenido varias conversaciones con la Dirección Provincial de Educación, con el Ayuntamiento de Palencia, con el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, con diferentes secciones administrativas de Medio Ambiente, «pero se pasan continuamente la pelota de un sitio a otro, y mientras tanto las ratas campan a sus anchas entre nuestros hijos», según denuncian en un comunicado.

También relata la directiva del AMPA que ha presentado dos instancias al Ayuntamiento para que promueva la limpieza y desinfección total de la finca privada colindante con el patio del centro que está generando condiciones de insalubridad.

Recuerdan los padres y madres de este colegio de Palencia que los problemas relacionados con las ratas incluyen la transmisión de enfermedades graves como la leptospirosis y la salmonelosis, que pueden provocar daños estructurales y eléctricos en edificios, que destruyen alimentos y bienes, producen contaminación ambiental, y que además su presencia puede generar problemas de higiene y ansiedades en las personas.

Padres, madres y profesorado del centro muestran una gran preocupación, «porque si seguimos en este abandono, lo que ahora son cinco o seis animalitos se puede convertir en una plaga con los consecuentes peligros que esto conlleva», añade el comunicado, a la vez que advierten de que si el problema no se resuelve «en un plazo muy breve de tiempo» se plantean tomar medidas drásticas, como que sus hijos no acudan la próxima semana al centro.

También se plantean la opción de solicitar toda la información pública necesaria en el Catastro sobre el terreno que genera los problemas para advertir directamente a sus dueños.