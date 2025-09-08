Una joven con tres hijos menores intenta llevarse 200 euros en productos de un súper

El Norte Palencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local acudieron sobre las 13:30 horas del sábado a un supermercado de la avenida de Madrid tras recibir aviso del servicio de seguridad sobre una persona que estaba hurtando productos. Se identificó a una mujer de 29 años acompañada de tres hijos menores, verificándose que portaba productos sin abonar con un valor cercano a los 200 euros. Se procedió a su citación para juicio rápido por un delito leve de hurto.

También el sábado, en torno a las 14:45 horas, la Policía Local acudió a una tienda del Centro Comercial Las Huertas por un cliente muy alterado que estaba insultando y amenazando a las empleadas. Tras marcharse del lugar hacia la avenida de Madrid, los agentes interceptaron al hombre de 50 años y, finalmente, le identificaron, denunciándole por su negativa a identificarse y por resistencia. Se informó a las empleadas del procedimiento para formular la denuncia.

El mismo día, alrededor de las 16:55 horas, la Policía Local de Palencia acudió a un establecimiento comercial de la avenida de Cuba a requerimiento del encargado, por una persona que intentaba abandonar el establecimiento sin abonar un producto con un valor de 39,99 euros. Se identificó a un joven de 23 años y se realizó comparecencia en la Comisaría a la espera de la formalización de la denuncia por delito leve de hurto.

El viernes, sobre las 13:20 horas, la Policía Local acudió a un comercio de la Calle Mayor tras comunicación de las empleadas de que había accedido al interior una mujer que tiene orden de alejamiento del comercio. Se identificó a dos mujeres de 21 y 42 años, verificándose que la menor de ellas tenía dictada una orden de alejamiento de dicho comercio. Tras la identificación, se comprobó igualmente que entre ambas mujeres portaban diferentes productos sin pagar de importe reducido, por lo que se solicitó un ticket de dichos productos que se adjuntó al informe de actuación comunicado a la Comisaría Provincial a la espera de la denuncia correspondiente.