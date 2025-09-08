El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Una joven con tres hijos menores intenta llevarse 200 euros en productos de un súper

Ocurrió sobre las 13:30 horas del sábado en el establecimiento de la avenida de Madrid y fue citada para juicio rápido

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:28

Agentes de la Policía Local acudieron sobre las 13:30 horas del sábado a un supermercado de la avenida de Madrid tras recibir aviso del servicio de seguridad sobre una persona que estaba hurtando productos. Se identificó a una mujer de 29 años acompañada de tres hijos menores, verificándose que portaba productos sin abonar con un valor cercano a los 200 euros. Se procedió a su citación para juicio rápido por un delito leve de hurto.

También el sábado, en torno a las 14:45 horas, la Policía Local acudió a una tienda del Centro Comercial Las Huertas por un cliente muy alterado que estaba insultando y amenazando a las empleadas. Tras marcharse del lugar hacia la avenida de Madrid, los agentes interceptaron al hombre de 50 años y, finalmente, le identificaron, denunciándole por su negativa a identificarse y por resistencia. Se informó a las empleadas del procedimiento para formular la denuncia.

El mismo día, alrededor de las 16:55 horas, la Policía Local de Palencia acudió a un establecimiento comercial de la avenida de Cuba a requerimiento del encargado, por una persona que intentaba abandonar el establecimiento sin abonar un producto con un valor de 39,99 euros. Se identificó a un joven de 23 años y se realizó comparecencia en la Comisaría a la espera de la formalización de la denuncia por delito leve de hurto.

El viernes, sobre las 13:20 horas, la Policía Local acudió a un comercio de la Calle Mayor tras comunicación de las empleadas de que había accedido al interior una mujer que tiene orden de alejamiento del comercio. Se identificó a dos mujeres de 21 y 42 años, verificándose que la menor de ellas tenía dictada una orden de alejamiento de dicho comercio. Tras la identificación, se comprobó igualmente que entre ambas mujeres portaban diferentes productos sin pagar de importe reducido, por lo que se solicitó un ticket de dichos productos que se adjuntó al informe de actuación comunicado a la Comisaría Provincial a la espera de la denuncia correspondiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  4. 4

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  5. 5

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  7. 7

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  8. 8 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una joven con tres hijos menores intenta llevarse 200 euros en productos de un súper

Una joven con tres hijos menores intenta llevarse 200 euros en productos de un súper