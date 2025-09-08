El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada de la Casa Sacerdotal, en la calle San Marcos. Marta Moras
Palencia

Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal

Ocurrió sobre las 3:00 horas del domingo y el hombre, que usó un palo para la agresión, tuvo que ser reducido por la Policía Nacional

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:45

Varias dotaciones de la Policía Nacional tuvieron que acudir en la madrugada de ayer a la Casa Sacerdotal, que se ubica en la parte norte ... del edificio del Seminario Mayor y tiene acceso por la calle San Marcos, después de que un sacerdote de 83 años sufriese confusión y pérdida de lucidez mental y agrediese con un palo a otros sacerdotes que residen allí.

