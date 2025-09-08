Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
Ocurrió sobre las 3:00 horas del domingo y el hombre, que usó un palo para la agresión, tuvo que ser reducido por la Policía Nacional
Palencia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:45
Varias dotaciones de la Policía Nacional tuvieron que acudir en la madrugada de ayer a la Casa Sacerdotal, que se ubica en la parte norte ... del edificio del Seminario Mayor y tiene acceso por la calle San Marcos, después de que un sacerdote de 83 años sufriese confusión y pérdida de lucidez mental y agrediese con un palo a otros sacerdotes que residen allí.
El suceso tuvo lugar pasadas las 3:00 horas, cuando el sacerdote de 83 años, que había llegado el sábado a la Casa Sacerdotal de Palencia, se desubicó al parecer y mostró un comportamiento muy agresivo, golpeando con un palo a otros tres sacerdotes, uno de los cuales, de 87 años, quedó tumbado en el suelo con heridas sangrantes en la cabeza, y propinó puñetazos a una cuidadora.
Hasta la Casa Sacerdotal, que ocupa dos plantas del edificio anexo al Seminario Mayor y tiene una capacidad de 34 plazas residenciales, acudieron varias dotaciones de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia, viéndose obligados los agentes a reducir al sacerdote de 83 años.
