Una explosión de gas en un bar de Guardo obliga al desalojo de los vecinos colindantes

PalenciaUna explosión de gas en un bar de Guardo obliga al desalojo de los vecinos colindantes
La deflagración afectó sobre todo a la cocina del local, que estaba cerrado, y a la cristalera que da a la calle
Guardo
Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:17
Una explosión de gas registrada en la tarde del viernes en el bar La Ruta de Guardo obligó a desalojar a los vecinos de las ... viviendas colindantes para que los bomberos pudieran comprobar que no existían fugas ni bolsas. La deflagración, que no provocó daños personales al encontrarse el local cerrado, afectó principalmente a la cocina y a la cristalera que da a la calle, que resultó dañada por la onda expansiva.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Guardo y Saldaña, técnicos de Nedgia —(distribuidora de gas), la Policía Local y la Guardia Civil. Una vez que los técnicos del gas revisaron la instalación, los vecinos desalojados pudieron regresar a sus domicilios. El origen de la explosión continúa investigándose.
El interior del local, salvo la cocina, no sufrió desperfectos reseñables. En el exterior, la luna y la carpintería metálica dañadas han sido sustituidas de manera provisional por paneles de madera, a la espera de que puedan reponerse los cristales y elementos afectados.
El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, que se personó en el lugar, trasladó su deseo de una pronta recuperación de la actividad al negocio, del que recientemente se habían hecho cargo sus actuales regentes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.