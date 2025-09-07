El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El bar La Ruta, acordonado tras la explosión de gas. Jose Carlos Diez

Palencia

Una explosión de gas en un bar de Guardo obliga al desalojo de los vecinos colindantes

La deflagración afectó sobre todo a la cocina del local, que estaba cerrado, y a la cristalera que da a la calle

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:17

Una explosión de gas registrada en la tarde del viernes en el bar La Ruta de Guardo obligó a desalojar a los vecinos de las ... viviendas colindantes para que los bomberos pudieran comprobar que no existían fugas ni bolsas. La deflagración, que no provocó daños personales al encontrarse el local cerrado, afectó principalmente a la cocina y a la cristalera que da a la calle, que resultó dañada por la onda expansiva.

