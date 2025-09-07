Una explosión de gas en un bar de Guardo obliga al desalojo de los vecinos colindantes

Una explosión de gas registrada en la tarde del viernes en el bar La Ruta de Guardo obligó a desalojar a los vecinos de las ... viviendas colindantes para que los bomberos pudieran comprobar que no existían fugas ni bolsas. La deflagración, que no provocó daños personales al encontrarse el local cerrado, afectó principalmente a la cocina y a la cristalera que da a la calle, que resultó dañada por la onda expansiva.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Guardo y Saldaña, técnicos de Nedgia —(distribuidora de gas), la Policía Local y la Guardia Civil. Una vez que los técnicos del gas revisaron la instalación, los vecinos desalojados pudieron regresar a sus domicilios. El origen de la explosión continúa investigándose.

El interior del local, salvo la cocina, no sufrió desperfectos reseñables. En el exterior, la luna y la carpintería metálica dañadas han sido sustituidas de manera provisional por paneles de madera, a la espera de que puedan reponerse los cristales y elementos afectados.

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, que se personó en el lugar, trasladó su deseo de una pronta recuperación de la actividad al negocio, del que recientemente se habían hecho cargo sus actuales regentes.