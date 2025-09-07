Arden más de 40 hectáreas en un incendio en un terreno agrícola de Grijota

Bomberos de la Diputación de Palencia pertenecientes al parque de Paredes de Nava y efectivos de extinción de incendios de la Junta han sofocado en la tarde de este sábado un incendio originado en un terreno agrícola en el término municipal de Grijota.

El fuego se ha declarado sobre las 17:10 horas y ha afectado a más de 40 hectáreas de un terreno agrícola situado entre el cementerio municipal de Grijota y la Fábrica de Harinas La Treinta, donde han ardido también varias pacas que estaban ya recogidas, así como linderas adyacentes e incluso árboles.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación de Palencia pertenecientes al parque de Paredes de Nava y agentes medioambientales de la Junta, que han controlado el incendio alrededor de las 21:15 horas.

Otro incendio se ha declarado también sobre las 13:50 horas de este sábado en el término municipal de Mantinos y han trabajado en su extinción dos agentes medioambientales de la Junta, una cuadrilla terrestre, una autobomba y un bulldozer. El fuego ha quedado controlado a las 19:00 horas.

