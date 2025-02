IU-Podemos aprovecha la crisis de Vamos Palencia para ofrecer su entrada en el grupo de gobierno

Es consciente de la debilidad del equipo socialista de gobierno por la ausencia de mayoría suficiente para sacar adelante sus proyectos, pero hasta ahora no ... ha logrado sacarle rendimiento a esta situación. El PSOE generalmente encontraba en Vamos Palencia, partido con el que firmó el paco de investidura, los apoyos necesarios para llegar a la ansiada mayoría absoluta, con lo que a Rodrigo San Martín, portavoz y único concejal de IU-Podemos, no le quedaba otra opción que el 'derecho al pataleo', con una continua retahíla de reproches de traición a los postulados de la izquierda, pero poco más.

Sin embargo, la situación ha cambiado. La expulsión de Domiciano Curiel de las filas de Vamos Palencia abre un nuevo horizonte en el Ayuntamiento de Palencia. La formación localista se queda con solo dos concejales, con lo que su apoyo se convierte ahora en insuficiente para llegar a la mayoría absoluta. Faltaría un voto y ese es el resquicio que quiere aprovechar el concejal de IU-Podemos para, siguiendo el argot taurino que tan poco le gusta a Rodrigo San Martín, tocar pelo. Porque el edil izquierdista no se ha escondido ni por un momento y ha dejado muy clara cuál es su aspiración para lo que resta de mandato municipal, entrar a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia. «Nos hemos presentado a las elecciones para gobernar, y esta es una oportunidad», ha aseverado San Martín, quien ha señalado que Vamos Palencia se encuentra en un tesitura similar a la suya, por lo que ha recomendado a la formación localista que dé el paso y reclame a la alcaldesa, tal y como él ya ha hecho oficialmente, su entrada en el grupo de gobierno. «Claro que se lo he recomendado», ha manifestado, al tiempo que ha reconocido que ha tenido encuentros con la formación localista para abordar esta cuestión y otros aspectos vinculados al proyecto de los presupuestos municipales. «Nos reunimos con Vamos Palencia porque son compañeros de trabajo. Con respecto a lo de entrar en el equipo, ellos nos han dicho que ahora se encuentran en un periodo de reflexión, de reorganización, con lo que no tenían nada claro», indicó.

San Martín señaló que no tendría ningún problema en formar parte de un equipo de gobierno con el PSOE en el que también estuviera Vamos Palencia, grupo con el que los socialistas tienen firmado un acuerdo de gobernanza. «Compartirmos el 70% de ese acuerdo de gobernanza. Aunque hay algunos aspectos que nunca votaríamos a favor. Pero eso no importa, si nosotros rechazamos un acuerdo, pueden buscar apoyos en otros grupos. Esas discrepancias se pactan previamente y no hay lugar a engaños», manifestó el portavoz de IU-Podemos, quien dejó claro que en ningún caso podrían apoyar la propuesta de creación de una oficina para la atracción de empresas que defiende Vamos Palencia. «Hasta ahora con Vamos Palencia han podido jugar, porque es un partido nuevo, pero con IU-Podemos, es otra cosa», recalcó.

Rodrigo San Martín también señaló que por el momento el PSOE no les ha dado ninguna respuesta a su propuesta, aunque, si bien es cierto, que la propia alcaldesa, Miriam Andrés, ya adelantó en el pleno del pasado jueves que no entra en sus planes una modificación del equipo de gobierno. «Si quieren gobernar con diez, ellos sabrán, pero no les está yendo demasiado bien hasta ahora», recalcó el edil izquierdista, quien señaló también que un gobierno 'multicolor' obliga a fomentar el diálogo. «Si entramos en el equipo de gobierno, al menos un partido tendría un modelo de ciudad claro», recalcó. El portavoz de IU-Podemos explicó también que su formación aspiraría a conseguir concejalías como la de Hacienda o la de Medio Ambiente.

Sin embargo, también indicó que la petición podría quedarse en nada no solo por un rechazo de los socialistas, sino también de las propias bases de la formación izquierdista. «Tendría que debatirse en nuestras asambleas y podrían decir que no», manifestó San Martín.