Un incendio en el término de Becerril obliga a cortar la CL-615

El Norte Palencia Lunes, 25 de agosto 2025, 21:58

Un incendio originado en cañizos de una charca próxima a La Venta, perteneciente al término municipal de Becerril de Campos, ha obligado a cortar la carretera autonómica CL-615 a la altura de Villafruela, según la información facilitada por la plataforma Inforcyl y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Ampliar Incendio declarado en La Venta, en Becerril de Campos. El Norte

El incendio se ha originado pasadas las 17:00 horas, momento en el que se ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de Palencia, que han enviado el lugar dotaciones de los parques comarcales de Paredes de Nava, Frómista y Villada. En el incendio, que aún no ha sido extinguido, trabajan también dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y efectivos de la Guardia Civil.

Otro incendio se ha declarado también en la tarde de este lunes en el término municipal de Cervatos de la Cueza. El fuego se ha originado sobre las 18:35 horas y en el lugar trabajan un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y un helicóptero/hidroavión.