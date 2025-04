Un incendio obliga a desalojar el restaurante La Brasería

La humareda era tan densa, tan oscura, que hacía presagiar lo peor. Sin embargo, los daños han sido limitados y han afectado fundamentalmente a la ... campana extractora de la parrilla, la chimenea y algunas zonas del techo del restaurante. El resto del local no ha sufrido desperfectos, más allá de la intensa capa de color negro que lo ha cubierto todo, como consecuencia de la acumulación de humo y del polvo de los extintores utilizados por los propios trabajadores del local.

El incendio se ha producido en torno a las 14 horas, por lo que apenas había comenzado el turno de comidas, con lo que no eran demasiados los clientes que se encontraban en el interior del establecimiento. Las parrillas, uno de los grandes atractivos de La Brasería, sí se encontraban a pleno rendimiento, y este ha sido el punto el punto de inicio del fuego. Una chispa ha provocado un gran fogonazo que rápidamente se ha extendido por la campana extractora y por la chimenea, en donde han entrado en combustión los residuos grasos que se acumulan en este tipo de conducciones.

Uno de los cocineros ha detectado rápidamente que las llamas crecían en el interior de la chimenea y ha dado la voz de alarma. Han intentado apagar el fuego con los extintores y se ha dado aviso a los bomberos, ya que la grasa que se iba prendiendo se derretía para caer sobre la zona de la parrilla. El local ha sido rápidamente desalojado, por lo que no se han producido heridos ni intoxicados. Pronto el denso humo negro levantaba una gran columna por encima del tejado del edificio e impregnaba buena parte del centro de la ciudad con un evidente olor a quemado. El humo salía también por una de las rejillas de ventilación de la fachada, con lo que la alarma crecía entre los viandantes, mientras en la calle

Una vez en el lugar los bomberos, han accedido al interior del restaurante para atajar los restos del incendio, que poco a poco había ido consumiéndose. Han ventilado el local con un aparato extractor y comprobado que no había víctimas en el interior y que no había riesgo de propagación. También han recorrido el hotel ubicado en el edificio contiguo para determinar si existía algún tipo de riesgo, pero no ha sido necesario desalojar a los clientes.

Los bomberos han desplegado también la escala para comprobar es estado de la cubierta del edificio y han cargado las mangas de agua, aunque no ha resultado necesario descargarlas. Finalmente, según explicaban los propios bomberos a los propietarios y trabajadores del establecimiento, no se han producido daños de importancia en el local, más allá de los sufridos en la zona de la campaña extractora y algunas partes del techo, además de ser necesaria una profunda ventilación y una limpieza intensa en todo el restaurante, que no podrá abrir en los próximos días.

Mientras, la Policía Local se esforzaba por impedir que los numerosos curiosos que se iban congregando en la zona se acercasen al establecimiento, dado que los bomberos habían advertido de que podrían generarse gases tóxicos o que, al tratarse de un restaurante, podría haber riesgo de explosión.