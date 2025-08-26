Identificado un joven de 20 años por quemar un contenedor en Palencia
La Policía Local y los bomberos acudieron de madrugada a la carretera de Villamuriel para sofocar un coche en llamas
Palencia
Martes, 26 de agosto 2025, 12:30
Agentes de la Policía Local de Palencia identificaron el lunes, a las 23.55 horas, a un varón de 20 años como presunto autor de un incendio en un contenedor de cartón y papel ubicado en la calle Filipinos. Los agentes, junto con el cuerpo de bomberos, acudieron al lugar para sofocar el fuego y evitar que se propagara.
Tras la intervención, se procedió a la identificación del joven, quien ahora enfrenta posibles cargos relacionados con el incidente.
Asimismo, agentes de la Policía Local de Palencia tuvieron que acudir de madrugada a la carretera de Villamuriel (P-900), a la altura del punto kilométrico 1, tras recibir un aviso por el incendio de un turismo.
Al llegar, localizaron un vehículo sin placas de matrícula envuelto en llamas y lograron sofocar el fuego utilizando los extintores de sus vehículos. Posteriormente, se solicitó la presencia de los bomberos para completar las tareas de enfriamiento del turismo.
